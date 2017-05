Luis Vicente León: Asamblea Constituyente podría desechar elecciones regionales y presidenciales de 2017 y 2018

Mayo 1, 2017 - 7:24 pm

El presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, aseguró que el llamado del presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Constituyente puede desechar las elecciones regionales y presidenciales de 2017 y 2018.

El analista político calificó de descomunal el número de constituyentistas planteado por el mandatario nacional. “Las probabilidades de que la mayoría sean elegidos en elección general es nula”, aseveró.

Por otro lado, León aseguró que la constituyente podría ser convocada con un mecanismo diferente al de una elección universal, directa y secreta.

“Hoy, el costo de salida del gobierno, electoral o no, es infinito. Las probabilidades de que convoque así una elección convencional son nulas”, dijo.

El presidente Nicolás Maduro anunció hoy la convocatoria a un proceso de Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución, todo con el objetivo de lograr “la paz de la República”.

La convocatoria a elecciones no convencionales, no universales, no directas, en consecuencia no democráticas generará total unidad opositora

