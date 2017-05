Luis Enrique: Barcelona es mi club, mi casa

Mayo 27, 2017 - 10:05 am

El técnico del Barcelona, Luis Enrique Martínez, que dirigirá a su equipo por última vez este sábado en la final de la Copa del Rey frente al Alavés no descartó volver a dirigir a los azulgrana aunque “en pocos años, evidentemente no”.

“Si algo he aprendido es que no digas nunca jamás, esta es mi casa, es el club que más confianza me ha dado como jugador y como entrenador, ¿por qué voy a decir que no voy a entrenar al Barça? Soy joven, soy simpático, agradable…”, respondió medio en serio, medio en broma, el técnico azulgrana a la pregunta de si se ve entrenando de nuevo al Barcelona.

“¿Quién sabe? Igual dentro de un tiempo se da la oportunidad, pero en pocos años, evidentemente no”, añadió, más serio, el técnico azulgrana.

Luis Enrique, que llegó en 2014 al club catalán, anunció en marzo que no seguiría al frente del equipo al término de su contrato este verano, tras tres años en los que ha conseguido ocho trofeos, y aún tiene la posibilidad de conseguir un noveno este sábado frente al Alavés en la final de Copa.

Respecto a ese encuentro, ‘Lucho’ consideró que es “partido especial, la posibilidad de acabar mi ciclo en el Barça con un título más”.

Sin embargo, advirtió contra la “dificultad que vamos a tener por el rival, por la ilusión y las posibilidades que tienen después de ser el equipo revelación de esta Liga”.

El Alavés es un “equipo que está en forma, un equipo que ha hecho una temporada a un altísimo nivel, que utiliza bien el juego largo gracias a Deyverson y sus jugadores de banda”, explicó.

“Presionan bien, está muy estructurados, es difícil hacerles gol, la posibilidad de cambiar de sistema a lo largo del partido también lo han hecho varias veces”, añadió el técnico azulgrana, que espera aprovechar la menor experiencia de los alavesistas en finales a su favor.

