Los tambores de San Benito retumban abajo: Las vaginas ruidosas

Mayo 24, 2017 - 11:50 am

Alguna vez durante el sexo, seguramente tu vagina ha emitido un sonido como si estuviera expulsando un gas. Son llamados ventosidad , aire o pego vaginal y son la razón de la vergüenza en muchas mujeres.

Según el siempre fiable Urban Dictionary, un pedo vaginal es «una expulsión de aire de la vulva durante el coito».

Los pedos vaginales se han incorporado al discurso de la cultura popular: los británicos los llaman fanny fart ; en 2009, South Park emitió un episodio titulado «Come, reza y chichipedos», donde las mujeres del pueblo se quejan de la doble moral sexista sobre los pedos vaginales de las mujeres y los pedos de los hombres; y la rapera estadunidense Awkwafina sacó una canción titulada «Queef», cuya letra dice «tienes que aceptar tus pedos vaginales» y que estos «van a salvar al mundo».

Estos gases son muy comunes en las mujeres , sobretodo porque la vagina no tiene forma de tubo, sino como de un calcetín que se puede estirar para acomodar el pie pero que es plano cuando está vacío. El “pedo” ocurre cuando las paredes vaginales se expanden por alguna razón (más comúnmente para acomodar al pene durante el sexo), y después regresan a su forma natural expulsando el aire que quedó atrapado dentro.

Sabemos que te estás preguntando si existe algún modo de evitarlos, afortunadamente sí. Sigue estos consejos para que este síntoma se reduzca:

Detecta qué poses son las que te producen el ruido vaginal: Seguramente ya sabes con cuáles posiciones haz pasado este vergonzoso momento, por más placer que éstas te produzcan, ¡cámbialas! Hay varias que puedes intentar y con las que te puedes sentir más segura. Te recomendamos no uses con frecuencia las posiciones que permiten penetración por detrás, como el “perrito”, ya que éstas hacen que entre más aire a la vagina.

Ejercita tu pelvis: Hacerle ejercicio a tu vagina no es solo fundamental para que las paredes y músculos vaginales se fortalezcan, también ayudan a prevenir los gases. Práctica con los ejercicios de Kegel o contrae a diario varias veces tu vagina, ya veras cómo te funciona.

Dile a tu pareja que no entre y salga rápido: Cuando tu novio o esposo hace movimientos seguidos y bruscos lo que logra es que entre aire constantemente a tu vagina. Así que dile que lo haga un poco más sutil para evitar este ruido bastante peculiar.

Usa lubricante: Una de las causas de este molesto ruido puede ser también porque tu vagina no está lo suficientemente lubricada, te aconsejamos uses un lubricante a base de agua para mitigar un poco la situación.

Dile a tu novio que use sus dedos: Durante el acto sexual es cuando hay mayor concentración de aire en tu vagina, así que para que no se escape en forma de gas, puedes pedirle ayuda a tu pareja. Dile que introduzca uno de sus dedos durante la penetración, a parte de que será aún más placentero el momento, ayudará a que el aire atrapado en los pliegues vaginales salga y no se produzcan esos molestos gases.

Noticia al Día/ Agencias