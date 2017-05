Los pilotos españoles buscan alcanzar a Rossi en el Gran Premio de Francia

Mayo 18, 2017 - 9:17 am

Los españoles Maverick Viñales, Marc Márquez y Dani Pedrosa intentarán poner en apuros al líder del Mundial de MotoGP, el italiano Valentino Rossi, este fin de semana con motivo del Gran Premio de Francia.

Tras la última victoria de Pedrosa en el Gran Premio de España, a principios de mes en Jerez, la situación se ha apretado en la clasificación.

Apenas diez puntos separan a los cuatro primeros: Rossi (Yamaha) tiene 62 puntos, segundo es Viñales (Yamaha) con 60, tercero Márquez (Honda) con 58 y Pedrosa (Honda) acumula 52.

Las Yamaha de Rossi y Viñales no rindieron al nivel esperado en Jerez, al contrario que las Honda, con Pedrosa primero y Márquez segundo en la cita andaluza.

“Este año es todavía más difícil hacer vaticinios, pero habrá espectáculo”, avisó Márquez, que espera que su escudería Repsol Honda pueda confirmar su progresión.

Para Pedrosa, “el Gran Premio de Francia siempre es un desafío”, especialmente por las condiciones meteorológicas cambiantes.

En la general está lejos de la cabeza otro español que está acostumbrado a pelear por lo máximo, Jorge Lorenzo, que llega noveno con 28 puntos. El mallorquín de Ducati, eso sí, ha visto reforzada su confianza tras acabar tercero en Jerez.

Ese podio le ha hecho reilusionarse con la pelea por las victorias, pese a que este año debía ser, en su opinión, de simple adaptación a Ducati, a la que llegó desde Yamaha.

“Comienzo a acostumbrarme al frenado trasero, aunque todavía no me resulta totalmente natural. Eso me ayuda a ser más fluido”, cuenta Lorenzo.

Zarco corre en casa

Otro de los pilotos a seguir de cerca este fin de semana en Le Mans será el francés Johann Zarco, que está firmando unos inicios prometedores en la MotoGP.

Fue quinto en Argentina y en Texas, y luego cuarto en España, por lo que el piloto de Cannes, sexto en la general del Mundial, espera seguir demostrando que puede plantar batalla a los mejores.

El circuito Bugatti de Le Mans, escenario de este quinto Gran Premio de 2017, se presenta como un lugar ideal para subir al podio.

“Me he preparado físicamente para mi paso a la MotoGP desde el año pasado, pero tengo que ajustar con precisión mi moto para ir lo más rápido posible, gastando la menor energía posible”, explica antes de la carrera en casa.

En la Moto2, el español Álex Márquez, hermano pequeño de Marc, intentará repetir victoria tras la de Jerez, para acercarse en la clasificación al líder, su compañero italiano Franco Morbidelli, que abandonó en el Gran Premio de España.

En la Moto3, continuará el duelo entre las dos Honda del español Joan Mir y del italiano Romano Fenati.

AFP