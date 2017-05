Llega a Colombia “La vida secreta de Tennessee Williams”: ¡Qué envidia!

Mayo 3, 2017 - 9:06 am

Con el apoyo del Circuito de jóvenes directores y dramaturgos y Otium Teatro llega a Colombia “TENNESSEE(W) LA VIDA SECRETA DE TENNESSEE WILLIAMS”, una obra dirigida por Francesc cerro-Ferran, escrita y protagonizada por Martí Peraferrer i Vayreda estará en temporada los días 10, 11, 12, y 13 de mayo en La Corporación Colombiana de Teatro, sala Seki Sano.

El desnudo espiritual del escritor servirá como un vasto fresco de referencia intima de su existencia. El éxito, su gloria; el fracaso, sus miedos, acompañaran al personaje a sumergirse en su ser. Es así como la imagen humanizada de uno de las más representativas leyendas literarias norteamericanas será puesta en escena.

La voluntad de Martí Peraferrer -coproductor, actor protagonista, alma materdramaturgo y principal impulsor de la propuesta- y la del director, Francesc Cerro, será la de acercar al público la vida de Tennessee Williams observada desde todos los prismas posibles de su vida; una vida que serán sus propias palabras interpretadas en escena.

En ningún caso, el público se encontrará delante de un biopic, sino que irá más allá. No se queda sólo en la anécdota fácil o en una vertiente pueril y/o pedagógica de su vida, sino que se profundizará en el largo contraste de luces y sombras que determinan su existencia, prestando mucha atención en el proceso emotivo y en la recreación/fabulación de todas aquellas cosas o episodios que actuaron como catalizadores de su obra y por lo tanto, también, capitulares en su vida. Partiendo de un libro (en el que aparecen sus memorias explicadas a título particular) Martí Peraferrer ha extraído toda una serie de capítulos, de los cuales, después de un proceso abierto de debate y estudio, se ha decidido qué episodios captarían brillantemente el objetivo principal de este montaje. Una vez decidido qué material ha sido útil y cuál no, se ha pasado a una segunda fase de cosificación del texto final y de traducción de éste del idioma castellano al catalán.

Nota de Prensa