Lilian Tintori afirma que Leopoldo está bien de salud: “Me explicó que sí lo graban “

Mayo 7, 2017 - 6:38 pm

Este domingo, tras visitar a Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde, Lilian Tintori afirmó “estoy vivo y estoy bien”, fue lo primero que me dijo.

Este domingo Lilian Tintori, Antonieta de López y sus nietos lograron entrar a la cárcel militar de Ramo Verde,para ver a Leopoldo López, quien estaría incomunicado desde hace más de un mes.

A nadie le deseo tener tanto tiempo sin saber de Leopoldo, a nadie le deseo la angustia, las noches sin dormir, la cantidad de noticias , de llamadas que nos llegaron si saber nada, le quitaron un derecho que es la visita familiar, a su defensa.

Me explicó que lo grabaron, y me dijo que sí que lo graban, lo castigan, ese video que salió esta manipulado y editado, me pidió que rete a la persona que lo publicó , “y retamos a Diosdado Cabello que saque el video completo y no manipulado, queremos verlo y el mensaje completo”.

Gracias a la presión a la lucha por nuestros derechos, a la protesta pacífica de calle y a la resistencia aquí, logramos entrar y Leopoldo les manda a decir gracias, por los mensajes de apoyo”.

No hemos dejado de estar en la calle, y me dijo es que ellos no quieren que yo sepa lo que está pasando en la calle; le narre´todo lo que vivimos, las protestas, las marchas, los pronunciamientos importantes de gente que reflexiona para que esta dictadura se acabe (..) y el no sabía nada porque esta incomunicado, y les conté de cada diputado, del partido de sus hermanos de la Unidad y estaba impresionado”.

Noticia en desarrollo