Liborio Guarulla: Mi inhabilitación es un acto discriminatorio

Mayo 9, 2017 - 2:18 pm

El gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, rechazó la notificación que le realizó la Contraloría General de la República que dictamina su inhabilitación por 15 años, tal como ocurrió con el Gobernador de Miranda, Henrique Capriles, ambos no podrán aspirar a un cargo político en los próximos 15 años.

En ese sentido, Guarulla indicó que dicha notificación no lo tomó por sorpresa, “No es algo novedoso, debemos entender que vivimos en dictadura, todo el país está inhabilitado”.

“Lo primero que tengo que decirle es que esto no es algo novedoso, tenemos que entender que vivimos en una dictadura y que prácticamente nuestro país está inhabilitado”, argumentó.

Continuó explicando que más allá de la dictadura, en Amazonas “tenemos un problema de discriminación racial”, que queda demostrados en las decisiones que ha tomado el Gobierno nacional hacia el estado.

“Por ejemplo, han inhabilitado a los electores de Amazonas porque nuestros diputados no han podido asumir sus responsabilidades en el país, ya llevan un año y medio inhabilitados para ejercer sus funciones en la Asamblea Nacional”, manifestó.

Además, expuso que también inhabilitados 24 pueblos indígenas que siguen son representación en la Asamblea Nacional, “Han inhabilitado a la mitad de nuestro territorio entregándoselo a la guerrilla y mineros colombianos”.

Agregó que la decisión de la Contraloría en su contra “tiene un trasfondo meramente políticos”, puesto que, “la misma Contraloría solo dice que me inhabilitan por un tema de negligencia que no tiene nada que ver con la ley”.

“En 18 años no han podido ganar una elección en el estado Amazonas, 18 años en lo que le hemos ganado al que está vivo y al que se murió, no han podido ganar unas elecciones y no las van a ganar, porque el Amazonas es un pueblo que decidió transitar su libertad después de 500 años”, sentenció.

Globovisión