Leonardo Fernández: “El pueblo sigue plantado en la calle por la democracia”

Mayo 31, 2017 - 2:58 pm

El presidente de la cámara Municipal de Maracaibo, Leonardo Fernández declaró, durante el llamado a plantón de la Unidad en el Zulia que la ciudadanía venezolana se encuentra en “lucha constante y sin retorno, plantados en la calle en defensa de la democracia”.

Así lo manifestó durante su asistencia al plantón convocado para este miércoles en la avenida Bella Vista con 5 de Julio de Maracaibo.

“Este es un plantón ciudadano en defensa de la libertad. El año pasado nos mataron el referendo revocatorio que era un derecho legítimo, ahora se nos pretende matar el derecho a la consulta popular, este gobierno lo que quiere es eternizarse en el poder en detrimento de los intereses del pueblo pero no lo vamos a permitir, seguiremos organizados con millones de personas en favor de nuestros derechos. La lucha en las calles sigue sin retorno”, aclaró.

El concejal de Un Nuevo Tiempo rechazó las declaraciones de la rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la convocatoria a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente en el mes de junio y señaló que el pueblo no cederá sus derechos constitucionales.

“A la rectora le debería dar pena, sale ahora a decir que las elecciones regionales serán en diciembre de este año, cuando el 15 de octubre del año pasado dijo que las elecciones se harían en junio. Ahora plantea la Constituyente Comunal, la aprobaron sin consultar al pueblo, e inducen a los venezolanos a participar. Pero no vamos a caer en esa trampa, no podemos ir a una constituyente fraudulenta que irrespeta los principios constitucionales y trasgrede la soberanía popular”.

Afirmó que no consultarle al pueblo es una violación a sus derechos. “Es un derecho que se le está negando al pueblo a l no quererle consultar si desea o no una Constituyente “, afirmó.

Fernández hizo un llamado a la sociedad civil a sumarse al plantón y a las demás actividades convocadas por la Unidad en defensa de la democracia. “El llamado a la ciudadanía es a que se involucre en las manifestaciones, hoy toda la ciudadanía está afectada por el conflicto que atraviesa Venezuela y que ha sido impulsado por quienes están en el poder y no podemos seguir permitiendo que quienes están en el poder hagan lo que quieran sin importarle el pueblo”, recalcó.

Foto: William Ceballos

