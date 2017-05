Leonardo Fernández: “El pueblo se mantendrá en las calles y no aceptará la Constituyente”

Mayo 24, 2017 - 4:41 pm

Ante el anuncio de la aprobación de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Nicolás Maduro, hecho por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay Lucena, el presidente de la Cámara Municipal de Maracaibo, Leonardo Fernández, declaró que el gobierno no podrá pasar por encima de la voluntad del pueblo.

“El gobierno está jugando con fuego y el pueblo sigue concentrado en las calles luchando por un cambio. Le recordamos al presidente Maduro, quien está promoviendo el parapeto comunal, que se está violando el artículo 348 que reza bien claro que el poder constituyente está en manos del pueblo. Es decir, que estamos viendo un golpe de estado sistemático contra la democracia”.

Sin embargo, durante la marcha que partió desde la avenida Delicias hasta la sede regional del CNE, Fernández señaló que tras este anuncio los venezolanos se mantienen en resistencia civil luchando por el rescate de las instituciones y destacó que tras casi dos meses de protestas el régimen se ha debilitado.

“Buscamos una reingeniería de las instituciones del país y estamos viendo como hemos debilitado las bases del chavismo a nivel nacional. Creemos en la vía cívica y democrática y por eso la estamos luchando en las calles de Venezuela. Ayer salieron dos magistrados del TSJ contra la constituyente y se demuestra, como lo hemos venido diciendo, que en Venezuela existe una justicia chucuta y sesgada con quienes están el poder, por eso es necesaria una depuración del sistema judicial (…) Esperamos que en los próximos días más opiniones se sumen al lado del pueblo”.

El concejal de UNT reiteró que los venezolanos no aceptarán la propuesta constituyente de Maduro porque la mayoría quiere vivir en un país democrático. “Sabemos que esto no es un problema jurídico sino político, pero hay que desenmarañar las propuestas nacidas del Ejecutivo que son contrarias a la Constitución. La Carta Magna de 1999 contempla en los artículos 341 y 345 que cuando se trata de reformar la Constitución se consulta al pueblo. Por eso continuaremos en la calle demostrando que somos millones que queremos el cambio. No queremos más caídos pero sí más democracia”.

Noticia al Día/Nota de prensa