Las 10 tragedias más impactantes en conciertos musicales

Mayo 24, 2017 - 7:34 am

Las catástrofes también se hacen presentes en los eventos musicales donde los resultados varían desde detenciones multitudinarias hasta muertes de fanáticos. Estas son las diez tragedias más impactantes donde el pánico fue más protagonista que la música.

10. Buenos Aires, 2004. La noche del 30 de diciembre en República de Cromañón, se presentaba la banda de rock argentina Callejeros. Los organizadores cerraron la salida de emergencia para que nadie se pudiese infiltrar en el evento. Como consecuencia, una infortuna bengala del público propició un incendio que dejó a 194 personas sin vida.

9. Cincinnati, 1979. La banda The Who se preparaba a dar un espectáculo sin precedentes en el Cincinnati’s Riverfront Coliseum. Alrededor de 18.500 aficionados quisieron adelantarse a los acontecimientos para obtener los mejores lugares, el resultado fue de 19 personas fallecidas.

8. Duisburgo, 2010. En Alemania se llevó a cabo el festival de música electrónica Love Parade, donde aproximadamente un millón de personas se dio cita al evento. No obstante, el espacio contaba con una capacidad de 250 mil lo que dejó un saldo de 21 personas que murieron y otras cientos de miles que resultaron heridas, el evento fue cancelado.

7. Rhode Island, 2003. El “incendio del club Station” ocurrió cuando el local sobrepasó su capacidad de personas para ver a Great White en vivo. Todo marchaba bien hasta que los fuegos artificiales hicieron presencia. 100 personas perdieron la vida en un local en llamas.

6. Dinamarca, 2000. Más de 50 mil fanáticos en un concierto en Dinamarca intentaron hacer presión para acercarse más al escenario donde tocaba la banda estadounidense Pearl Jam. En el tumulto al menos 10 personas murieron por asfixia.

5. Altamont, 1969. The Rolling Stones se presentaba en el festival de Altamont Speedway en Carolina del Norte. Los organizadores no quisieron competir con el famoso Woodstock por lo que contrataron a los famosos “Ángeles del Infierno”, el famoso club de motociclistas, como guardias de seguridad. Uno de estos personajes asesinó a una persona del público de un balazo. Por otro lado, 3 asistentes más fallecieron por diversas razones.

4. Lima, 1997. En la Feria del Hogar en Perú, 5 adolescentes perdieron la vida durante el concierto de los venezolanos Servando y Florentino. La polémica se efectuó cuando un bombero intentó advertirles a los cantantes de la situación y ellos, así como sus guardaespaldas, agredieron al funcionario.

3. Ohio, 2004. En uno de los episodios más fatídicos en la industria musical, el guitarrista de heavy metal Dimebag Darrell fue asesinado por un fanático que desenfundó un arma de fuego, mientras tocaba en pleno concierto de Pantera, banda a la que pertenecía. También se reportaron varios heridos.

2. Munich, 1993. En Alemania y con un intenso calor, más de 500 asistentes terminaron en el hospital por el revuelo que causó la presentación de Michal Jackson en el Olímpico de Munich. No hubo muertes registradas.

1. Manchester, 2017. El pasado lunes 22 de mayo se efectuó un atentado terrorista en el Manchester Arena donde la cantante norteamericana Ariana Grande ofrecía un concierto. El atentado fue atribuido al autodenominado Estado Islámico y dejó un saldo de al menos 22 muertos y 50 heridos, la mayoría jóvenes menores de edad.

Douglas González / Pasante

Noticia al Día