Lago Club Gym & Spa tiene una nueva actividad fitness para el disfrute de los zulianos

Mayo 23, 2017 - 1:12 pm

Los zulianos no tienen escusas para estar plenamente en forma con el entrenamiento funcional en circuito que comenzará a ofrecer Xtremefactor 2.0 en el Lago Club Gym & Spa, que se encuentra ubicado en el Hotel Venetur.

Alfonzo Cermeño, creador de la marca, visitó Noticia al Día para explicar cómo será esta nueva actividad física que quiere atrapar a todos marabinos fitness. “El circuito no solo va ser CrossFit, pesas y ejercicios aeróbicos. Vamos hacer de todo en un solo entrenamiento, así nos aseguramos que todas las personas cumplan ese requerimiento físico completo”, indicó Alfonzo.

Los entrenamientos grupales serán de lunes a jueves de 6:30 a 7:30 pm en las orillas del Lago, donde se realizaran rondas de estaciones. El área muscular se realizará en el Hotel Gym Lago bajo la supervisión de un entrenador de Xtremefactor 2.0. “El entrenamiento privado será en el gimnasio. En el área de las palmeras del hotel se hará el entrenamiento grupal, donde puede asistir con toda tu familia”

“Invitó a todos los niños, jóvenes y adultos a que practiquen esta actividad que ayudará a mejorar su rendimiento físico, respiratorio, cardiovascular, muscular, articular”, resaltó el entrenador personal. “Queremos que todo el mundo haga este entrenamiento para que pueda elevar sus capacidades.

Evoluciona a tu mejor versión, tu versión 2.0, no es solo el slogan de la marca sino también es el objetivo de Xtremefactor 2.0 para todos sus clientes. “Yo pienso que la cura de todo está en el ejercicio, y en este entrenamiento no hay límite de edad, no hay límite de peso”, expresó Cermeño. “Queremos que las personas disfruten de la actividad y estén satisfechos con los resultados”, concluyó.

Muy pronto, Esperalo!! Una publicación compartida de Xtremefactor2.0 (@xtremefactor2.0) el 6 de Abr de 2017 a la(s) 11:38 PDT

Noticia al Día