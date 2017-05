La vida de un prospecto en tres y dos, la firma es la esperanza

Mayo 30, 2017 - 4:08 pm

La vida de un prospecto comienza con un gran sueño. Muchos de los jóvenes que ven una oportunidad en el béisbol se suman a la ruleta rusa que este deporte ofrece: un van y ven de emociones que solo busca un fin, la tan anhelada firma. Esta última, no se convierte en la seguridad de ser un grandeliga es solo el comienzo de una historia que implica disciplina, sabiduría y mucha entrega, que aunque exista, tampoco es un factor determinante, la suerte también entra en juego.

Ronny Mejías, de 23 años, conquistó la tan esperada estampilla con un equipo en la Mayores, Diamondbacks de Arizona, para él, fue unos de los momentos más felices de su vida. La esperanza de su familia estaba puesta en él.

El pelotero es hijo único, su ambición por el deporte favorito de los venezolanos creció junto a su padre quien lleva su mismo nombre y la vena deportiva que lo hizo tener una carrera en el béisbol. Su madre, Fátima Marval hacia lo suyo desde las gradas, su apoyo siempre incondicional.

El joven inició su carrera a los 6 años en las Pequeñas Ligas en Limenor cuando cumplió 13, pasó a la liga de la Victoria.

– Llegó y finalmente sentí que lo había logrado. Recibí el llamado del agente y de inmediato me firmaron en mi antigua casa en Pomona, en Maracaibo. Con el bono le compré una casa en Las Lomas a mis padres, esa era una de las metas por cumplir-

Una luz que se apagó muy rápido. Al transcurrir el tiempo la fortuna no estuvo de lado del infielder, las cosas empezaron a cambiar: su antiguo entrenador fue despojado de su puesto y con él las ilusiones de muchos prospectos.

– Muchos le dan la baja por mal rendimiento u otras circunstancias, en mi casó, y la de mis compañeros fue que caímos en una “limpieza” que nos truncó el camino. Me dijeron que ya no podía seguir con la organización, pero que no dejara de luchar porque tenía talento: fue devastador-

El silencio se volvió en el mejor acompañante, la negación también. Nada fue igual, ¿cómo se supone qué debería sentirse?, el chamo se quedó sin su pilar fundamental, con lo único que había contado para salir adelante: el béisbol.

– Deje de jugar por un año. Fue frustrante y difícil; pero la experiencia durante cuatro años fue importante-

Al año siguiente, el infielder decidió seguir su camino dentro del deporte que lo había alentado a ser mejor cada día. Jugar en la Liga Bolivariana, con el equipo de Trujillanos fue un despertar para aquel joven que lo dio todo por la pelota.

– Empecé a jugar de nuevo y fue un despertar. Con algunos ahorros mi papá y yo iniciamos el proyecto de una academia, que hoy lleva por nombre Kalule Factory Players–

El propósito que ahora es una realidad es lo que el béisbol le ha dejado hasta ahora, sin miedo al futuro Mejías puede estar tranquilo. Sin embargo, se muestra preocupado por los nuevos talentos: Estar enfocado en un sueño Grandes Ligas impidió que terminara sus estudios de Bachillerato, caso que aunque sus ahora alumnos no quieran pueden perseguirlos, mas, él es un enamorado y agradecido con el deporte.

-No me quejo, esta profesión me ha dado todo lo que tengo, que es complicado ciertamente lo es, pero aquí estoy procurando enseñar y aún sacar lo mejor de mí sin perder mi norte y mis sueños que prevalecen-

Los prospectos que ahora están en su escuela caminan de la mano con el mismo concepto de vida con la que el joven marabino empezó, cambiar su condición social. Aunque llegar a las Mayores es lo que atesoran en cada entrenamiento los jóvenes entre 14 y 15 años, saben que tienen solo dos opciones: ser firmados o no. Se aferran al hecho como su mejor posibilidad.

-Ellos saben que lo pueden logar, trato de enseñarles lo que la experiencia me ha dejado, de estos diez que tengo a mi cargo ahora mismo, es probable que tres de ellos logren conquistar un equipo en la Gran Carpa-

El sacrificio no deja de ser menos, las esperanzas no se acaban con el último out.

-Mis números están ahí, aún puedo seguir. No es absurdo seguir viniendo al estadio, pero es duro-

María José Ramírez

Fotos: Luis Alejandro Gotopo

