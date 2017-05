La razón por la que esta foto de parejas de líderes mundiales llama tanto la atención

Mayo 26, 2017 - 10:34 pm

¿Cuál es la primera cosa que notaste sobre esta imagen de esposas y parejas de gobernantes, con excepción del uso continuo de Melania Trump del color negro?

Es probablemente el hombre en la fila de atrás, destacándose entre las nueve mujeres representadas. Ese es Gauthier Destenay, el primer caballero de Luxemburgo y el esposo del único primer ministro en el mundo que es abiertamente gay.

Destenay y el primer ministro luxemburgués Xavier Bettel se casaron en 2015, justo después de que Luxemburgo legalizara el matrimonio homosexual. Cuando Bettel ganó el cargo de primer ministro en 2013, ya estaba en una sociedad civil con Destenay y sus sexualidades no eran un secreto.

Para ser claros, Bettel no es el único primer ministro homosexual de todos los tiempos, sólo el único en el cargo en este momento. El ex primer ministro belga Elio Di Rupo y la ex primera ministra islandesaJóhanna Sigurõardóttir fueron ambos abiertos sobre sus sexualidades.

¿Puedes nombrar al resto de la gente en esta fotografía? Te ayudaremos:

Primera fila: la primera dama de Francia, Brigitte Macron; la primera dama de Turquía, Emine Gulbaran Erdogan; la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump; la reina Matilde de Bélgica; la pareja del secretario general de la OTAN, Ingrid Schulerud; la pareja del presidente de Bulgaria, Desislava Radeva; la pareja del primer ministro de Bélgica Amelie Derbaudrenghien.

Segunda fila: el primer caballero de Luxemburgo, Gauthier Destenay; la pareja del primer ministro de Eslovenia, Mojca Stropnik; y la primera dama de Islandia, Thora Margret Baldvinsdottir.

