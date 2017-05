La Mega Sopa de “El Evangelio Cambia” benefició a más de 150 mil personas al norte de Maracaibo (Fotos)

Mayo 27, 2017 - 7:03 pm

No son políticos, tampoco grandes empresarios reconocidos, son personas comunes y corrientes que han decidido poner de lo que tienen para ayudar a los más necesitados. Se trata de la organización social “El Evangelio Cambia” cuyos cientos de voluntarios, bajo la dirección del pastor Javier Bertucci, atendieron a más de 150 mil personas de escasos recursos, este sábado, en la avenida principal de Ciudad Lossada con avenida Guajira, parroquia Idelfonso Vásquez de Maracaibo.

“Mega Jornada de Acción Social”, es el nombre de una actividad que sorprendió a más de una familia en este barrio populoso al norte de la ciudad llevando un plato de comida a cada persona que se acercó a compartir en familia.

Al menos 150 mil platos de sopa fueron entregados en esta actividad que abarcó una avenida entera y que contó con diversos beneficios para los asistentes entre los que se encontraron: asistencia médica odontológica, ginecología, corte de cabello para hombres mujeres y niños, área de estética general, asesoría jurídica personalizada, y atención especial para personas en situación de calle, entre otros.

Además, los más pequeños de la casa contaron con un sinfín de actividades recreacionales para su diversión, entre ellas, juegos inflables, coreografías, agrupaciones musicales, artes escénicas y más.

El pastor Javier Bertucci, director nacional de esta organización, en declaraciones a la prensa, comentó que en lo que va de año al menos 2 millones 800 mil personas han sido beneficiadas a lo largo y ancho del territorio nacional y, anunció que regresará al Zulia el 9 de septiembre para visitar y realizar una jornada similar en el municipio San Francisco.

“El objetivo principal de nuestras jornadas no es llevar un plato de sopa, que beneficia y que llena el estómago de los más necesitados, eso lo sabemos, pero más allá de eso, nosotros estamos aquí para traer esperanza a los corazones de las familias más golpeadas por esta situación momentánea que estamos pasando y para decirles que Dios tiene el control y que juntos como nación podemos sacar este país adelante”, afirmó.

Reiteró que su tarea es hacer una influencia y que el país se entere que “no podemos seguir enfrentándonos unos contra otros, sino de que podemos llegar a una sensata posición de arreglo de entendimiento y saber que sobre la mesa no se puede imponer una ideología sino a Venezuela entera”.

Aseguró que a lo largo de los años la “El Evangelio Cambia” ha crecido como organización y agradeció a todos los sectores, políticos y civiles, que se dieron cita en el lugar con el “único” objetivo de extenderles las manos a la gente. “Hoy puedo decir que hemos logrado sumar voluntades para ayudar a los necesitados y esa gente no nos preguntan de cuál bando somos para prestarnos su ayuda y cuando nosotros brindamos ayuda a las personas no lo preguntamos si es de un lado u otro porque servimos a un país entero, no a un sector”.

Por su parte, Yanine Perozo, directora de Salud Maracaibo estuvo presente en el lugar brindando apoyo a la actividad. “Estamos ubicados en unos de los sectores más desprotegidos de la comunidad de Maracaibo y en nombre de la dirección de Salud de la Alcaldía de Maracaibo, nos hemos hecho presente con nuestro equipo de salud integrado por médicos generales, odontólogos, trabajadores sociales y enfermeros para brindarle apoyo a esta iniciativa de la iglesia cristiana”, expresó.

“Es bueno que la iglesia se dé cuenta que debe estar en la calle y sabemos que muchas ya están en ella y se están acercando al pueblo que tiene más necesidad para brindarle una mano amiga”, manifestó.

Asimismo, Melixa Troconis, directora de Salud de Rosario de Perijá comentó: Hoy estamos dando un aporte a la iglesia, un granito de arena porque todo no lo podemos dejar a un solo cuerpo”.

Aseguró estar sorprendida por la organización y por la cantidad de personas beneficiadas en un solo día. “De verdad que estoy sorprendida de la capacidad de acción que tiene este movimiento de poder conglomerar diferentes congregaciones, pensamientos políticos y estatus económicos con un solo objetivo: llevar esperanza y ayuda a las comunidades. Este es el trabajo que todos debemos hacer”, apuntó.

“Comida gratis, secado gratis, citas médicas gratuitas, eso no lo da cualquiera, esta gente está haciendo el trabajo que muchos políticos no han hecho por el pueblo”, confesó Marianela Cañizares, miembro de la comunidad de Ciudad Lossada.

El radiante sol y el calor maracaibero no fueron un obstáculo para impedir que la multitud que acudió al lugar disfrutara de un plato de comida en una jornada que se extendió hasta altas horas de la tarde de este sábado.

