La historia de amor de Emmanuel Macron, el candidato que se casó con su profesora

Mayo 7, 2017 - 6:42 am

Es una historia de amor improbable que, en algunos países, violaría las normas sociales.

Un estudiante adolescente se enamora de su profesora de secundaria y promete a casarse con ella. Con el tiempo, lo hace.

Esa es la historia de la pareja que podrían convertirse en el próximo presidente y primera dama de Francia.

La victoria de Emmanuel Macron en la primera vuelta de las elecciones francesas ha despertado el interés mundial sobre Brigitte Trogneux, esposa -y exprofesora- del hoy candidato a la presidencia.

Esta es la historia de su relación:

El controvertido el romance

Macron, de 39 años, conoció a Trogneux, quien ahora tiene 64 años, cuando estaba en la escuela secundaria en la norteña ciudad francesa de Amiens. Cuando él tenía 17 años, dijo que iba a casarse con ella.

Pero los padres de Macron no estaban de acuerdo con el romance de su hijo con la maestra, que estaba casada y tenía tres hijos. Su padre le dijo a Trogneux diera marcha atrás hasta que su hijo tuviera al menos 18 años, informó Reuters, citando un nuevo libro sobre el candidato.

“No puedo prometer nada”, respondió Trogneux con lágrimas en los ojos, según el libro Emmanuel Macron: Un perfecto joven, de Anne Fulda.

No está claro cuando comenzó el romance serio entre los dos.

“Nadie va a saber en qué momento nuestra historia se convirtió en una historia de amor. Eso nos pertenece a nosotros. Ese es nuestro secreto”, dijo ella, según los reportes.

Macron finalmente se casó con su amor de toda la vida en 2007, después de que Trogneux se divorció. Tenía 29 años en ese momento; ella 54.

Pero él se aseguró de primero obtener la bendición de los tres hijos adultos de Trogneux.

“Cuando decidió casarse con mi madre, porque él le dijo que iba a casarse con ella, vino a vernos y nos dijo que quería casarse con nuestra madre”, contó la hija de Trogneux, Tiphaine Auzière, a BFMTV.

“Fue un acto fuerte porque no todo el mundo habría tomado esta precaución y nos hubiera preguntado antes. Se aseguró de saber si sería algo que sus hijos aceptarían”.

Pero Philippe Besson, amigo de la pareja, reconoció que no todo el mundo aceptaba su relación.

“Ambos tuvieron que hacer frente a las miradas hostiles, incluso la reticencia de sus respectivas familias y también a la opinión de nuestra sociedad acerca de la diferencia de edad”, dijo Besson a BFMTV. “Especialmente cuando la mujer es mayor, siempre (es) sospechoso”.

¿Por qué a Francia no le importa realmente?

Si bien esta relación podría afectar a las campañas en otros países, a la mayoría de la gente en Francia no le preocupa realmente.

“Básicamente se trata de un no-tema”, dijo Jim Bittermann, corresponsal de CNN en París. “Hay que preguntarse por qué los estadounidenses hacen un gran tema de esto. ¿Afecta a la forma en que gobiernan?”

En Francia, lo que algunos consideran “escándalos” son comunes en la vida personal de los políticos. El presidente François Hollande fue visto yendo y viniendo del apartamento de su amante.

El expresidente Jacques Chirac, según los reportes, habló abiertamente sobre sus “affairs”, y el expresidente François Mitterrand tuvo hijos con su amante.

Bittermann dijo que es la diferencia de edad, de 25 años, entre Macron y Trogneux -y el hecho de que en este caso es mayor la mujer- lo que realmente está levantando algunas suspicacias.

“No eran pareja cuando Macron era un estudiante y ella era su maestra”, dijo Bittermann. “Es sólo el momento en que se conocieron”.

Para poner las cosas en perspectiva, el presidente estadounidense, Donald Trump, es 24 años mayor que Melania Trump, quien también es su tercera esposa. Sin embargo, pocas personas están haciendo un alboroto acerca de su relación.

Y mientras Macron y Trogneux ciertamente han ganado titulares en los tabloides franceses, muchas de las historias son simplemente curiosas, no críticas.

“Creo que ha sido muy bien aceptado”, dijo Bittermann. “La cuestión no se ha planteado en absoluto. No es un tema sobre el que la gente votaría… No es como un secreto”.

En todo caso, la relación de Macron con su esposa puede ayudar a su perfil político, dijo Bittermann. Un amigo de la pareja le dijo que Trogneux tiene un efecto calmante sobre el novato candidato.

“En cierto modo, lo que tiene a su alrededor le da un aire de mayor madurez”.

CNN