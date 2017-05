La emotiva carta de despedida del hermano menor de Nicky Hayden

Mayo 23, 2017 - 5:56 pm

El hermano menor de Nicky Hayden, Roger Lee, también piloto en Estados Unidos, le ha dedicado una emotiva despedida después de su fallecimiento a los 35 años en accidente.

Roger Lee ha difundido la carta a través de las redes sociales, acompañada de una imagen en la que ambos lloran abrazados en el el Gp de Valencia 2006, cuando Nicky se proclamó campeón del mundo de MotoGP.

La nota publicada por Roger Lee dice lo siguiente:

“Nuestra historia no debería terminar así. Nunca olvidaré el lunes por la mañana después de celebrar tu título de campeón, cuando me despertaste para ir a correr. Esto lo que te separaba del resto, lo que te hacía una leyenda. Hacías a todo el mundo un poquito mejor. Cuando tu no estabas, los otros intentábamos mejorar para acercarnos a tí”.

“Me empujaste hasta mi mejor versión, pero lo más importante que recordaré es el tipo de hermano que eras. Una leyenda de las carreras y un hermano. Estabas conmigo sin importar lo que pasase en tu vida, querías ayudar. Estoy orgulloso de que me pudieses ver a mi mejor nivel las dos últimas temporadas, no solo en la moto sino también fuera de la pista”

“Puedo sentarme aquí y preguntarme por qué, pero en lugar de eso quiero estar agradecido por haber tenido un hermano como tu durante 33 años. No te preocupes, tengo a nuestras sobrinas controladas, nada de novios hasta que estén en la universidad y les enseñaré a los sobrinos lo que se necesita para convertirse en campeón en lo que sea que ellos decidan. Incluso en estos momentos increíblemente difíciles, aún tengo fe. Hasta que volvamos a pilotar juntos, te quiero”.

Sport