“La ballena azul no es un juego, los padres debemos dar mayor atención a nuestros niños”: Conferencista Adán Rincón

Dictarán talleres preventivos en escuelas de Maracaibo

La mañana de este sábado, padres y representantes del Liceo Los Robles, al norte de Maracaibo, asistieron a una conferencia preventiva acerca del juego “La ballena azul”, al que se le han vinculado cientos de muertes en el mundo y al cual los menores de edad acceden a través de las redes sociales.

La actividad estuvo bajo la dirección de Adán Rincón, director general de la Asociación Venezolana Especializada en Prevención y director del Liceo Los Robles, en Maracaibo, quien explicó que la decisión de llevar a cabo esta conferencia del mal llamado juego de “La ballena azul” es que los padres tomen conciencia del riesgo que los adolescentes tienen en casa cuando no cuentan con unos padres atentos.

Este juego, se ha convertido en noticia mundial debido a sus fatales desenlaces sobre sus jugadores. El mismo consiste en que el menor debe cumplir 50 retos que van desde realizar cortaduras, pasando por tatuarse una ballena o el número F57 en alguna parte de su cuerpo, hasta retos que atentan contra su propia vida.

Rincón explicó que el objetivo es llevar concienciación a los padres y representantes acerca de este juego y evitar que en Venezuela se registren casos fatales como ha ocurrido en países como Colombia y Rusia.

“La ballena azul no es un juego, es algo macabro creado por mentes terroristas para hacer daño a los más vulnerables. Gracias a Dios en nuestro país no hemos tenido ningún tipo de muerte de niños asociadas a este tema; sin embargo, eso no significa que en Venezuela los niños no hayan empezado a explorarlo”, afirmó, al tiempo que resaltó que recientemente en el estado Lara un grupo de 15 familias formuló denuncias ante las autoridades de que sus hijos habían comenzado a jugar.

Aclaró que hoy en día estamos en un mundo dominado por las redes sociales y que el trabajo de los padres no está en quitarles a los jóvenes los juegos, el internet ni dichas redes, (herramientas esenciales para el estudio), sino en estar más atentos con ellos, tener una constante comunicación y establecer horarios específicos para los tiempos de ocio.

“Es muy fácil que nuestros hijos sean abordados en las redes sociales por algún tipo de juego extraño, por eso lo importante está en tener un mayor trato con ellos. Hay padres que no tienen gran comunicación con sus niños por el trabajo y los conflictos que a diario se les presentan y esto se convierte en una falta de confianza en el hogar… Debemos incluir a los jóvenes en nuestra agenda diaria, saber qué hacen, con quién andan y no quitarles los juegos ni el internet, sino que debemos ganarnos su aceptación con responsabilidad e incluso con normas dentro del hogar”, aclaró.

A su juicio, este tipo de juego ya ha existido y otros seguirán apareciendo.

“Lo más importante es atención a los muchachos. No queremos padres extraterrestres que quieran agarrar a sus hijos y los alejarlos de la sociedad y de la tecnología a lo más alto de una montaña, no. Queremos papás que en medio de sus responsabilidades diarias tengan la educación de sus hijos como principal tarea.

Aseguró que entre un mayor lazo de confianza exista entre padres e hijos, existirán menos posibilidades de que los mismos caigan en este tipo de trampas malignas que se disfrazan de brindar comprensión, comunicación y amistad.

“Los jóvenes necesitan que en el hogar hayan padres, que conversen con ellos, que los instruyan y que les den normas para ser encaminados por una buena vía”, aseveró.

Rincón además reiteró la importancia de seguir realizando este tipo de conversatorio en las escuelas de la ciudad para llevar mayor prevención y aseguró que ya han llegado varias invitaciones para que esta conferencia se realice en otras instituciones escolares de Maracaibo.

