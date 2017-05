Kris Jenner y Kourtney Kardashian se ofrecen de gestante subrogada para Kim

Mayo 23, 2017 - 9:13 am

Luego de las dificultades que tuvo que enfrentar la famosa empresaria Kim Kardashian durante la gestación de sus dos pequeños, la esposa del rapero Kanye West ha expresado recientemente su deseo por un tercer hijo.

Después de que su médico le recomendara a la celebridad no quedar embarazada de nuevo por su propio bien, la maternidad subrogada parece una de las opciones más viables para que el famoso matrimonio le dé un hermanito a North y Saint West.

Pero lo que sin duda no se esperaban ni Kim ni el rapero es que la madre de ella, Kris Jenner de 61 años lejos de su edad más fértil, se ofreciera como voluntaria para gestar a su retoño.

“Si supiese con seguridad que podría tener a tu bebé y que él nacería perfectamente sano, no lo pensaría ni un segundo. Lo haría”, le confesó la empresaria a su famosa hija. Sin embargo, Kris no es la única que se ha ofrecido a ayudar a Kim, ya que su hermana mayor Kourtney, también estaría dispuesta a ejercer de gestante subrogada para ella si se lo pidiera.

Miriana Briceño/ Pasante

El Ciudadano/ Noticia al Día