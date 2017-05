JVR: Silencio de la oposición ante acciones vandálicas revela su complicidad

Mayo 7, 2017 - 1:58 pm

El periodista José Vicente Rangel denunció que el silencio de sectores de oposición ”ante las acciones vandálicas y terroristas suscitadas las últimas semanas en el país revela su complicidad”.

“Los dirigentes de la oposición se desentienden de esta realidad, se hacen los locos ante lo que sucede y no pronuncian ni una sola palabra de condena a tales hechos delictivos, es decir, optan por guardar silencio, lo cual significa complicidad”, destacó Rangel

Asimismo, cuestionó: “¿Por qué semejante actitud? ¿Por qué no cuestionan lo que pasa?¿Por qué no se deslindan con los autores de tantas tropelías? No se necesita mucha suspicacia para concluir que no lo hacen, bien porque no quieren mal ponerse con los violentos y prefieren callar, o porque tienen algún tipo de compromiso con los ejecutores directos de la violencia”, expresó.

“Hay un brazo comunicante dentro de los que dirigen las políticas de la calle de la oposición y los ejecutores de los actos de violencia, y seguramente la explicación hay que buscarla en algo que resulta histórico pero que es verdadero, que es que una manifestación pacífica que transcurre sin violencia no es noticia, no satisface a los medios y redes nacionales e internacionales a los que alienta un desenlace cruento de la crisis en Venezuela. En cambio, lo que sí es noticioso es la violencia, el número de muertos, heridos, asaltos a los organismos públicos y privados, los saqueos”, resaltó.

Rangel aseguró que los funcionarios de seguridad del Estado son objeto de agravios, ofensas y ataques, “como lo confirma el elevado número de efectivos asesinados”.

“Los jefes de la oposición siguen guardando silencio, ya que indudablemente el silencio alimenta los planes no revelados pero detectados por los organismos de inteligencia e instruidos por los ciudadanos, que comtemplan utilizar la violencia para derrotar al presidente Maduro y acabar con el orden constitucional”, alertó.

Noticia al Día/AVN