Justin Bieber quiere casarse ¡pronto! (Video)

Mayo 17, 2017 - 12:14 pm

El cantante de 23 años Justin Bieber reveló recientemente sus deseos para su vida amorosa y el status que quiere para ella.

En los últimos años no ha existido una cosa que haya estado rodeada de más especulaciones y rumores que el corazón de Justin. Hace unas semanas apareció el nombre de Hailee Steinfeld en el mapa como la supuesta nueva novia de Justin, sin embargo, no pasó a ser más que un titular engañoso.

Mientras estaba en uno de sus conciertos del Purpose Tour, hace unas semanas, Bieber se reunió con unos pacientes de Make-a-Wish y participó en una sesión de preguntas y respuestas con ellos.

Durante la entrevista que fue capturada en video, y que más tarde fue difundida en redes sociales, se puede ver cuando le preguntan al cantante y compositor, “¿Cambiarías algo sobre tu vida ahora mismo?”, y en respuesta, Justin explicó, “Honestamente quiero encontrar una novia, en serio quiero una novia”.

Y si eso no era suficiente contenido también añadió, “¡Quiero casarme! No ahora mismo, pero, pronto”.

El intérprete de What Do You Mean? también respondió preguntas sobre su ídolo favorito, a lo que aseguró que Michael Jackson era lo más parecido a un ídolo para él; y su canción favorita para interpretar, Purpose.

