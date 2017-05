Julián Gil desmiente fallo a favor de Marjorie De Sousa por la custodia de su hijo

Mayo 26, 2017 - 9:05 am

El actor argentino Julián Gil aseguró que aún sigue en la pelea legal con Marjorie de Sousa para decidir el futuro de su hijo en común, Matías Gregorio.

Estas declaraciones surgieron luego de que este martes 23 de mayo en el programa “Primer impacto”, se divulgara que la jueza que lleva el caso del bebé, falló a favor de la venezolana dándole la custodia completa del pequeño.

En el espacio televisivo, también aseguraron que el galán de telenovelas tendría que dar al pequeño el 20% de su salario por concepto de manutención, y que solo podría verlo una hora por semana en oficinas gubernamentales con supervisión de funcionarios públicos.

De acuerdo con Univisión, Gil precisó que el documento que se publicó no aplica y que él desconoce tal información. Así mismo, su representante legal desmintió que se le haya dado a la actriz la custodia completa del niño.

“No ha habido sentencia, fallo, ni decisión de ningún Juez. Eso no es cierto y no sé de dónde pudieron salir esos supuestos documentos que yo no he visto. No se llegó a ningún acuerdo. Marjorie y Julián no se pudieron poner de acuerdo en las visitas del niño ni en la manutención”, comentó el abogado del argentino.

El profesional de las leyes informó que la segunda audiencia se dará pronto y que ahí ambas partes deberán mostrar evidencias. “Ahora toca una próxima audiencia donde ambas partes deben presentar sus pruebas. Las que pide la otra parte y las que forman parte del requerimiento de cada uno”, comentó.

