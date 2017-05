Jugador turco de la NBA pedirá ciudadanía estadounidense tras recibir amenazas de muerte

Mayo 22, 2017 - 6:10 pm

El pívot de Oklahoma City Thunder, el turco Enes Kanter, dijo este lunes que planea buscar la ciudadanía estadounidense tras recibir amenazas de muerte por criticar abiertamente al presidente de su país, Recep Tayyip Erdogan.

Kanter, que comparó a Erdogan con Adolf Hitler, fue detenido en Rumanía el fin de semana después de ser informado de que su pasaporte turco había sido cancelado.

La estrella, de 25 años, señaló que la cancelación abrupta de su pasaporte estaba vinculada a sus críticas al gobierno de Erdogan.

Hablando en una conferencia de prensa en la sede de la NBA en Nueva York el lunes, Kanter subrayó que ahora planeaba convertirse en un ciudadano estadounidense.

“En este momento soy un apátrida”, informó Kanter. “Voy a tratar de convertirme en un ciudadano americano, tengo una ‘green card’, veremos si pueden acelerar un poco el proceso”, añadió.

Kanter agregó que temió ser deportado de Rumanía a Turquía.

“Estaba asustado, por supuesto”, dijo Kanter, quien regresó a Estados Unidos el domingo.

“Fue aterrador porque existió la posibilidad de que me enviaran de vuelta a Turquía y, entonces, probablemente ustedes no nunca me hubieran escuchado”, explicó.

Kanter también dijo que recibió amenazas de muerte por sus opiniones políticas “todos los días” en las redes sociales, incluyendo al menos dos este lunes.

La estrella turca utilizó la rueda de prensa para volver a criticar a Erdogan, acusando al líder turco de buscar amordazar a los críticos con su política.

“Es un hombre terrible”, dijo Kanter. “Espero que el mundo haga algo al respecto… Espero que todo el mundo lo esté viendo”.

“La gente está siendo secuestrada, asesinada, torturada y violada. Me encanta mi país, sólo estoy tratando de hablar por toda esa gente inocente… Hay miles de personas con situaciones peores que la mía”, aclaró.

Kanter dijo que ahora teme por la seguridad de su familia, con la que no ha intentado ponerse en contacto.

“Si me contactan, serán encarcelados”, subrayó.

AFP