Jueces analizan restricciones migratorias de Trump

Mayo 8, 2017 - 11:12 pm

El resultado de una impugnación a las restricciones migratorias del presidente Donald Trump parece depender de si una corte federal de apelaciones está de acuerdo en que los comentarios antimusulmanes que el presidente vertió durante su campaña pueden ser usados en su contra.

La Corte Federal de Apelaciones del Cuarto Circuito analizó el lunes si el tribunal debe ver más allá del texto del decreto presidencial y tomar en cuenta los comentarios de Trump y de sus asistentes durante la campaña presidencial y después de que fue elegido, para poder determinar si la orden ejecutiva tiene como blanco a los musulmanes.

“Ese es el asunto más importante en todo el caso”, dijo el juez Robert B. King, quien fue designado a la corte por el presidente Bill Clinton.

El panel de 13 jueces bombardeó a ambas partes con preguntas difíciles, pero proporcionó pocas pistas sobre cuál sería su fallo. Los jueces no emitieron de inmediato una decisión el lunes.

Un juez federal de Maryland que bloqueó la restricción migratoria en marzo señaló que la retórica de Trump cuando era candidato _cuando prometió prohibir la entrada a musulmanes_ delata su carácter de discriminación por motivos religiosos.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentan que la corte no debería cuestionar las decisiones de seguridad nacional del presidente con base en promesas de campaña.

“Esto no es un veto a los musulmanes. El texto no tiene nada que ver con religión. Su operación no tiene nada que ver con religión”, dijo al tribunal Jeffrey B. Wall, abogado general interino del Estado.

Los países afectados por el decreto fueron escogidos porque presentan riesgo de terrorismo y la prohibición aplica a esas naciones sin importar su religión, aseveró Wall. Además, los países con restricción representan una pequeña fracción de las naciones mayoritariamente musulmanas del mundo, dijeron abogados del gobierno en documentos presentados a la corte.

Omar Jadwat, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, señaló que el llamado de Trump a un “cierre total y completo” a la entrada de musulmanes a Estados Unidos permaneció en su sitio web de campaña incluso después de que tomó el cargo. Ese llamado, el cual seguía en internet el lunes temprano, al parecer fue retirado por la tarde cuando se realizó la audiencia.

Jadwat afirma que el gobierno no ha proporcionado una razón de seguridad nacional legítima para su política.

“La orden carece completamente de precedente en la historia de nuestra nación”, subrayó Jadwat.

Varios jueces expresaron escepticismo sobre la idea de que la corte se haría de la vista gorda ante los comentarios de Trump sobre los musulmanes.

No obstante, un juez dijo que le preocupaba la idea de que una corte abra la puerta al uso del pasado de un presidente para evaluar la constitucionalidad de una política.

AP