Juan Pablo Guanipa: “Vamos a seguir en la calle luchando por la República”

Mayo 24, 2017 - 11:43 am

El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, manifestó su rechazo a la convocatoria a elecciones por una Asamblea Nacional Constituyente efectuado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), para finales de julio.

“El gobierno busca eliminar todos los poderes y todas las posibilidades de elecciones venideras con esta medida, ya que una vez electa la constituyente sin el permiso del pueblo, ellos buscarán eliminar todos proceso electoral venidero”, denunció durante su participación en una manifestación en Maracaibo.

A su juicio, el llamado a unas elecciones regionales para el 10 de diciembre, son “un caramelito” para intentar enfriar las calles, pero que una vez instalada la ANC querrán “destruir la república”.

“Ellos quieren engañar al pueblo convocando elecciones para diciembre, pro el pueblo no es tonto y sabe bien que si instalan la constituyente no habrán elecciones… Las calles no se silenciarán y el pueblo seguirá luchando por la república y por su derecho de elegir a sus gobernantes”, aseveró.

Guanipa hizo un llamado a la oposición a no dejar de manifestar. “Es ahora o nunca. Debemos todos unirnos para impedir que sean pisoteados nuestros derechos constitucionales”, puntualizó.

Avance

Noticia al Día