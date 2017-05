Joven resultó herido en la Av. Victoria en Caracas por una moto durante manifestación

Mayo 1, 2017 - 3:27 pm

A través de la red social Twitter, ciudadanos denunciaron que efectivos de la PNB lanzaron bombas lacrimógenas al grupo de personas que comenzaban a concentrarse para la movilización de este primero de mayo denominada “Doblete contra la dictadura”.

El periodista Rafael Hernández de NTN24, indicó en su cuenta personal, que los funcionarios habrían arrollado con una moto al simpatizante de la oposición.

Con barricadas, y consignas, los manifestantes se negaron a desalojar el lugar, y aseguraron que se mantendrán en pie para la jornada de este lunes. “Y no, y no, y no nos quitarán el derecho a protestar”, “fuera, fuera, fuera…”, se escucha en los videos publicados en las redes.

El diputado Rafael Guzmán, logró mediar con el director de la PNB para que permitiesen el paso de la movilización, quien le prometió que se garantizará la seguridad de los ciudadanos.

En otras zonas de Caracas como El Paraiso, en tempranas horas se vivió un escenario similar, cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana amedrentaron a quienes se encontraban en el punto del Multiplaza.

El Nacional