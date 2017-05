John McCain: “Vladimir Putin es más peligroso que el Estado Islámico”

Mayo 29, 2017 - 3:58 pm

El senador republicano, John McCain, afirmó que el presidente de Rusia es una “amenaza mayor” que el grupo terrorista porque intentó “destruir” las bases de la democracia durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

“Creo que él es la principal y más importante amenaza, más que ISIS”, respondió McCain cuando en una entrevista con ABC de Australia se le pidió que evaluara la amenaza que Putin representa para la seguridad global.

Y explicó: “ISIS puede hacer cosas terribles y me preocupa muchísimo lo que está ocurriendo con la fe musulmana (…) pero fueron los rusos quienes intentaron destruir las bases de la democracia y cambiar el resultado de la elección estadounidense”. Según Univisión, McCain aclaró que no cuenta con evidencias de que los rusos hayan logrado su objetivo.

Para el senador, Estados Unidos debe responder a rusia “con sanciones”. Sin embargo, se mostró desilusionado por la “inacción”. “No hemos hecho nada desde las elecciones para responder al intento de Vladimir Putin de cambiar el resultado”, dijo ofuscado. Ahora, espera que luego del receso en el Senado, la cámara Alta reaccione.

El diario The Washington Post reveló este viernes que Jared Kushner, yerno y asesor del presidente estadounidense Donald Trump, pidió el pasado diciembre al embajador ruso en Estados Unidos, Sergei Kislyak, que se estableciera un canal de comunicación secreto entre la campaña de Trump y el Kremlin durante el periodo de transición, antes de la investidura del mandatario el 20 de enero.

La revelación ha generado mucho revuelo debido a que el FBI y varios comités del Congreso llevan meses investigando la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de noviembre pasado en Estados Unidos, y los posibles lazos entre el Kremlin y la campaña de Trump.

Cuando se le preguntó a McCain sobre esta iniciativa del yerno del Presidente dijo: “No me gusta, simplemente no me gusta”.

