Jefferson Savarino dio una asistencia en su primer juego como titular

Mayo 18, 2017 - 10:41 am

El volante ofensivo Jefferson Savarino debutó como titular de gran manera al asistir en el primer gol de su equipo el Real Salt Lake que venció 2-1 al New York City. El único tanto de los neoyorquinos fue obra de Sean Okoli. Por el equipo del venezolano marcaron Albert Rusnak y Aaron Maund.

El primer tiempo no comenzó de la mejor manera para el equipo de Savarino cuando al minuto cuatro Okoli adelantó al cuadro de Villa, Pirlo y compañía. Aunque los locales no bajaron los brazos y al 38 el ex Zulia FC tras un gran recorte al medio le dio una pelota al borde del área al eslovaco Rusnak que disparó e igualó el encuentro, de esta manera el marabino entregó su primera asistencia.

De cara al segundo tiempo el equipo que igualó buscaba irse arriba y al 51 el autor del gol esta vez realizó un pase desde el tiro de esquina para que Maund marcara el tanto de la ventaja. Cuando restaba poco para culminar el juego Jefferson Savarino fue substituido por Omar Holness.

Real Salt Lake juega nuevamente el próximo sábado 20 de mayo ante el Seattle Sounders últimos campeones de la Major League Soccer, lo que será una gran vitrina para el venezolano que sería parte del equipo por tercera vez desde su llegada.

Meridiano / Noticia al Día