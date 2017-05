Javier Castellano aspira ganar su primer Kentucky Derby

Mayo 5, 2017 - 3:59 pm

Javier Castellano lo ha ganado casi todo en el hipismo norteamericano. Sus 20 años de carrera en las llamadas grandes ligas del hipismo mundial han estado tan plena de éxitos que le han llevado a formar parte del Salón de la Fama de esta disciplina deportiva en Estados Unidos. Ha ganado cuatro Eclipse Award consecutivos en los últimos cuatro años.

Sin embargo, aún hay algo que le roba el sueño, y así lo ha declarado en diversas ocasiones. Al ídolo zuliano el Kentucky Derby le ha sido esquivo. Nunca ha podido ganar la carrera más importante del turf mundial.

El historial de Castellano en la Carrera de las Rosas, es de regular a malo. Su mejor actuación fue en 2013 cuando finalizó cuarto con Normandy Invasión.

La primera oportunidad en la que el látigo criollo estuvo presente en un Derby fue en 2005, en su noveno año de campaña en el norte. En aquella ocasión montó a Bellamy Road y llegó séptimo, en la prueba que ganó Giacomo con la conducción de Mike Smith.

En 2006 no estuvo presente en el Kentucky Derby. Recibió una nueva oportunidad en el año 2007 y finalizó décimo quinto con Bwana Bull.

En 2008 participó de nuevo en la arena de Churchill Downs y arribó en un decepcionante décimo octavo puesto con Big Truck.

En 2009 miró el primer paso de la Triple Corona por televisión nuevamente, pero regresó en 2010 y desde entonces ha sido protagonista aunque sin los resultados esperados.

Ese año quedó décimo tercero con Discreetly Mine. En 2011 repitió esa misma posición de llegada con el ejemplar Derby Kitten.

En 2012 montó a Gemologist y arribó decimosexto en aquel Derby ganado por el batacazo de I’ll Have Another del cual hasta una película se hizo. En 2013 la ya mencionada actuación con Normandy Invasion. Al año siguiente volvió a la retaguardia y finalizó décimo con We Miss Artie.

Los dos últimos años Castellano y sus conducidos, Materiallity y Destin, han arribado en la sexta posición.Sin duda un palmarés nada positivo y que dista de lo que ha sido la actuación histórica del jinete venezolano en su andar por los hipódromos norteamericanos.Este sábado buscará una vez más darle vuelta a la historia con Gunnevera.

