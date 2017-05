Javier Bertucci a NAD: “Venezuela necesita un liderazgo que reconcilie a su pueblo”

Mayo 29, 2017 - 8:34 pm

El pastor Javier Bertucci, director nacional de la organización social “El Evangelio Cambia” y uno de los líderes cristianos más influyentes del país, aseguró estar trabajando para redireccionar a la sociedad venezolana al cambio que necesita y se mostró preocupado por la actual situación que atraviesa la nación, reiterando que mientras no exista un líder que una al pueblo en una sola visión, será difícil superar rápidamente la coyuntura.

“Venezuela necesita un liderazgo que reconcilie a su pueblo, ¿Qué hacemos nosotros? Traemos esperanza en medio de esta situación notoria y pública que atraviesa el país; sembramos esperanza en la población que la ha perdido y lo hacemos sin sectarismo”, afirmó durante una visita al estado Zulia donde realizó una “Mega Jornada de Acción Social” que benefició a más de 150 mil personas al norte de Maracaibo.

Bertucci, quien se ha ganado el favor de miles de seguidores en Venezuela a través de su mensaje esperanzador y de sus labores sociales impartidas a través de la organización que dirige, afirmó a NAD que el país requiere con urgencia una recomposición social y aclaró: “nada mejor que la fe cristiana para hacerlo”.

Explicó que el mensaje de Cristo es el que puede unir diferentes tipos de posiciones ideológicas y pensamientos políticos en cualquier evento privado o público, así como es la “única fe” en la que estos sectores han llegado a trabajar en conjunto para el beneficio del pueblo, citando como ejemplo las grandes jornadas de acción social que ha dirigido con colaboración de diferentes tendencias políticas que hacen vida en el país.

Desde su perspectiva, está demostrando que la única forma de reconciliar al país es a través del cristianismo el cual puede lograr unificar a las dos tendencias políticas que actualmente están en el tapete.

“Haciendo esto, ambos bandos se unen sin diferencias para cooperar en privado o en público. Entonces les digo: Vamos a unir a nuestro país. Sí es posible trabajar bajo una misma visión y sí es posible usar el fuego para hacer un bien como lo son estas sopas que entregamos en nuestras jornadas, por ejemplo, y no un mal como encender un autobús, o como forma de reprimir cualquier otra cosa… Nosotros decidimos salir a ser esa influencia que las comunidades necesitan en las calles venezolanas y lo estamos logrando”, resaltó.

*Es tiempo de que los líderes hagan algo diferente y que pongan a Venezuela sobre la mesa*

Bertucci aseveró que el venezolano está cansado del discurso ofensivo de sus actuales líderes. “Nos cansamos del discurso que ofende y divide a los ciudadanos, queremos reconciliación. No podemos seguirnos oponiéndonos o enfrentándonos unos contra otros, pienso que podemos llegar a una sensata posición de arreglo. Hay que dejar claro que sobre la mesa no se puede imponer una ideología, sino a Venezuela entera”.

Continuó: “Necesitamos llevar a la nación a una reconciliación y buscar así un futuro mejor para nuestros hijos, un liderazgo que no tenga que ver con imponer una forma de pensar, sino con darle soluciones a la gente”.

Recalcó, además, que el liderazgo verdadero no juzga, sino que dirige, y el pueblo lo sigue de forma voluntaria. “Cuando alguien tiene que imponer su forma de pensar en un grupo determinado, su liderazgo dejó de tener efecto y pureza…Yo no estoy aquí para imponerle a la gente que sea cristiana, estoy aquí para decirle a la gente que yo soy cristiano y por esa línea yo les sirvo”.

Consideró que lleva tiempo trabajando en la transformación personal del individuo, y es ahí donde se debe iniciar el cambio. “Con el mensaje que he estado predicando por años he visto buenos cambios en las personas, y entonces, si ha funcionado en pequeño, por qué no seguir haciéndolo, hasta tocar a una población entera”.

*El servicio que prestamos va dirigido a un país entero y no a un grupo*

Ante la pregunta de si su mensaje puede llegar a unir y a cambiar la nación, respondió que a Venezuela no la hace un “pedazo” de tierra, sino su gente, esa que tiene sueños y a quienes desea llevar un mensaje de esperanza, de amor y de cambio, sin sectorizar, porque el pueblo no está para eso; por lo contrario, está para unificarse por medio del mensaje de Jesús.

“Hoy puedo decir que hemos logrado sumar voluntades para ayudar a los necesitados y esa gente no nos pregunta de qué bando somos y, cuando nosotros brindamos ayuda a las personas no lo preguntamos si es de un lado u otro. Ni siquiera se pregunta si son cristianos porque estamos hechos para ayudar al prójimo sin distinciones de ningún tipo”, aclaró.

El pastor reflejó en sus palabras lo que sus acciones realizan al trabajar por lo que considera realmente importante para el país.”La situación que veo en la sociedad venezolana no es la más conveniente. Creo que debe predominar el entendimiento entre todas las partes y esto pasa por saber que yo no puedo imponer mi pensamiento”.

*Me preocupa el camino que pueda tomar la juventud*

Bertucci fijó posición ante el escenario de violencia que se registra en las calles del país. A su criterio, debe haber sensatez en el corazón del venezolano ya que ninguna imposición o rebelión podrá traer una solución inmediata a lo que acontece.

Especificó que los problemas actuales de la mayoría de los venezolanos, las manifestaciones y la violencia generalizada que ataca al país, están cabalgando sobre la generación más joven.

“Me preocupa la violencia y el camino que pueda tomar la sociedad que no tiene esperanza y que no encuentra un líder que pueda llevarlo a puerto seguro… Tenemos una juventud que no tiene un norte, hay un liderazgo que no está haciendo bien su trabajo y la juventud necesitan una visión clara sobre lo que se quiere para el futuro”, comentó.

Asimismo, resaltó la importancia de que los talentos que se han ido del país regresen a reconstruirlo. “Debe haber un escenario que permita que los miles de venezolanos que se han ido regresar porque ven futuro en su nación, sobre todo porque necesitamos estos cerebros, gente muy capaz, en su mayoría profesionales con experiencia de trabajo”.

*Venezuela está a tiempo de asumir errores, corregirlos y construir la nación más hermosa de Latinoamérica*

En medio de sus palabras, Bertucci asentó que Venezuela puede llegar a ser la nación más hermosa e influyente de Latinoamérica si los venezolanos deciden corregir sus errores y afrontarlos con responsabilidad.

“Aquí no vamos a cambiar hasta que los mismos venezolanos asumamos los errores que hemos cometido. Somos los únicos responsables de lo que hoy está pasando, pero la gente necesita un líder que los guíe para salir adelante. Estamos a tiempo de hacer las correcciones que son necesarias para lograr el cambio, pues, no es justo que nuestro país se haya convertido en una burla para el resto del mundo, siendo tan ricos en todas sus áreas”, argumentó.

Añadió que su sueño de país parte de los valores cristianos y para ello debe seguir trabajando con buena voluntad.

“Tenemos la oportunidad de convertirnos en la primera economía y en el primer país de gestión en todo el continente, tenemos con qué, hay riquezas naturales, hay gente hermosa y dispuesta, tenemos cómo, ¿Por qué no hacerlo?”. Fin.

