Jaua: La oposición ejecuta orden de EE.UU. de promover una guerra fratricida en Venezuela

Mayo 12, 2017 - 5:48 am

El presidente de la Comisión para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Elías Jaua Milano, denunció que la oposición venezolana se niega a dialogar y que rechaza una resolución electoral del conflicto político, pues su único interés es sencillamente “derrocar” al presidente Nicolás Maduro.

Jaua Milano afirma que lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela es “sin duda una escalada destinada a llevarnos a una confrontación civil”. “Es una instrucción de los sectores más reaccionarios del Gobierno de EE.UU. y que está siendo ejecutada por la máxima dirigencia de la oposición venezolana” con el objetivo de promover “una guerra fratricida”, explica.

Para la autoridad venezolana entrevistada por RT, en las manifestaciones de la oposición además de gente armada hay alianzas con “peligrosas bandas criminales” que “actúan como un Ejército mercenario” para “hacer frente al Estado” y “promover el saqueo de pequeñas propiedades privadas”, “atentar contra instalaciones públicas”, y permitir “la acción de francotiradores que ha ocasionado la muerte de efectivos de la Guardia Nacional bolivariana y de militantes revolucionarios”.

¿Cuál es el objetivo de EE.UU.?

El presidente de la comisión para la ANC venezolana lo tiene claro: “Castigar a un pueblo que ha decidido ser auténticamente independiente”. “El imperio, especialmente en América Latina, no tolera a países independientes ni democracias auténticamente populares”, asegura.

Por el contrario, sostiene Jaua Milano, lo que le interesa a Washington “son gobiernos de élites, en algunos periodos tras la fachada de dictaduras militares, en otros períodos tras la fachada de democracias representativas”,que estén “absolutamente subordinados a sus intereses políticos y estratégicos”.

Asimismo, el alto cargo venezolano advierte de que una hipotética guerra civil en el país “desajustaría a toda la región”. “Quieres están alentando esta política en EE.UU. deberían andarse con más cuidado y analizar con más profundidad las proporciones de un conflicto civil en Venezuela”, concluye.

¿Por qué no ha funcionado el diálogo en Venezuela?

“Porque ellos no cumplieron la hoja de ruta, a ellos no le interesa una normalización del país, no les interesa ir a unas elecciones en el marco de una estabilidad política, económica y social”, explica Jaua Milano. A su juicio, en una primera etapa querían ir a elecciones “en medio de un caos económico y social” porque esto les permitiría “obtener una victoria sobre la base del caos de la sociedad”.

“Ese es el objetivo. Ellos no quieren ir a elecciones en medio de la normalidad para que el pueblo no pueda emitir libremente su juicio político, sino condicionado a situaciones económicas y sociales adversas que han sido fundamentalmente provocadas por la acción deliberada de la oposición”, afirma el representante público venezolano.

Asimismo, el presidente de la Comisión para la la Asamblea Nacional Constituyente recuerda que actualmente la estrategia que se implementa es la de presentar al Estado como “violador de los derechos humanos” y “represor”. “Es toda una estrategia combinada destinada a provocar el caos institucional del país y de la sociedad para producir el enfrentamiento entre civiles con la finalidad de justificar la existencia del Estado fallido y, con ello, la intervención militar extranjera”, denuncia.

¿Cuál es el futuro del país?

“Vamos a entrar en un gran debate político en las próximas semanas, en una gran campaña electoral (…) Va a haber una gran motivación política que va a terminar por aislar a los violentos. Por otro lado, el Estado venezolano seguirá trabajando para garantizar el orden público, contener de manera democrática los violentos y seguir gobernando”, pronostica Jaua Milano.

Asimismo, la autoridad venezolana indica que hoy Venezuela es un estado en pleno funcionamiento “con la fuerza legal necesaria para hacer valer la paz de nuestra República” y destaca que lo fundamental en estos momentos es “la recuperación de la economía” para que, con ello, se alcancen “los niveles de prosperidad de la primera década de la Revolución Bolivariana”.

Actualidad RT