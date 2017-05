Jaua: Asamblea Constituyente decidiría si el parlamento sigue en funciones

Mayo 2, 2017 - 8:00 am

El ministro de Educación, Elías Jaua, presidirá la comisión presidencial que llevará a las bases los alcances de la Constituyente, e informó que se reunirán a partir de esta semana con un periodo de consultas donde se espera la participación de partidos de oposición, empresarios, religiosos y rectores de universidades.

“Vamos abrir un tiempo perentorio, esta constituyente no es para un año, no es para seis meses, -no es tamos hablando de un plazo estimado- estamos hablando de semanas para realizarlo”.

Respecto a la estadía del Poder Parlamentario junto con la Cosntituyente, explicó que “es una decisión de la Asamblea ya instalada, es supra constitucional, es originaria, y todos los poderes quedan subordinados, no se podrán oponer a las decisiones de la asamblea nacional”.

Jaua manifestó que la experiencia de la Constituyente del 99, dejó al presidente Chávez en su cargo, “el viejo congreso siguió existiendo pero siempre apostamos a la nueva Constitución y las nuevas instituciones, pero de poder puede pero será una decisión de los constituyentes instalados”.

Indicó que una Constituyente garantizaría las condiciones para los comicios.“Alguien puede pensar que podemos ir a lecciones en una situación de normalidad cuando la Asamblea está en desacato con el TSJ, cuando la Fiscalía ha entrado en contradicciones con el TSJ, cuando tenemos a gobernadores en rebeldía. No hay condiciones de estabilidad, que es lo que busca la Constituyente, un mínimo de estabilidad política para poder ir a unas selecciones que no terminen en confrontación violenta y una lucha fratricida. Son temas que le toca a la Constituyente debatir, como crear condiciones para ir a elecciones regionales, locales y presidenciales con estabilidad”.

Pidió a la población no temer a esta nueva protesta. “No le tengamos miedo, el estado democrático en cualquier proceso constituyente convocado por nosotros no le tengamos miedo, miedo si lo convocan ellos (la oposición)”.

Unión Radio