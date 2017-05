Isaías Rodríguez: Estados Unidos viene por el legado de Chávez porque le tiene miedo a este tipo de revolución

Mayo 24, 2017 - 6:26 pm

Este miércoles durante la inauguración de Venezuela Mujer Productiva, Isaías Rodríguez, ex-fiscal general de la República y embajador de Venezuela en Italia, disertó sobre las dificultades que atraviesa el país en los últimos días y apuntó que la mayor lucha que emprende la revolución es por la Constituyente “para que sea el camino de paz. La lucha es hacia afuera, adentro es circunstancial”.

Así mismo, apuntó que “Venezuela es el objetivo de Estados Unidos para apoderarse de nuestro petróleo, porque quieren a apoderarse de algo que no estaá en Siria ni en Irak, que es solidaridad, nosotros le dimos solidaridad al petróleo”,

Refirió además que el petróleo venezolano “ha llegado a muchos países pero no como un producto, sino como un bien de solidaridad”. Dijo que “vienen por el legado de Chávez porque le tienen miedo a este tipo de revolución”.

En relación a la escasez de alimentos apuntó que “en Venezuela hay necesidad pero no hambre, y necesidad no creada por nosotros, sino infundida”.

Noticia al Día