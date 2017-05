Isaías Rodríguez: ANC resolverá la confrontación entre poderes públicos

Mayo 24, 2017 - 2:32 pm

El integrante de la comisión presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Isaías Rodríguez, aseguró que la comisión se reunió durante dos semanas con al menos 4 mil personas para plantear la propuesta constituyente hecha por el presidente Nicolás Maduro. “Estaban presentes todos los sectores”.

No obstante, Rodríguez destacó que, aunque la Mesa de la Unidad Democrática –MUD-, como representante de los partidos políticos opositores, no atendió el llamado hecho por la comisión, un pequeño grupo de organizaciones políticas de la alianza opositora asistió para exponer su criterio y cuestionamientos a la ANC. “Se demostró que se puede conversar, que no necesariamente hay que coincidir, que es posible incluso llegar algunas conclusiones”.

“El dialogo es una actitud civilizada y de gente consciente que debía ser una norma de conducta en cualquier país y situación”, subrayó en el espacio Al Instante en Unión Radio.

El también abogado destacó que en estos encuentros quedo claro que al país no es propiedad del gobierno ni de la MUD. “Hay un país más allá de los partidos políticos y de las ideologías, hay un país que quiere crecer, desarrollarse y resolver sus problemas y eso es lo que se trata de hacer con la ANC”.

Insistió que la ANC quiere sentar las bases constitucionales para alcanzar la paz en el país.

Unión Radio