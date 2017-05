Isaiah Thomas: Celtics demostrará que es uno de los mejores equipos de la NBA

Mayo 19, 2017 - 11:17 am

El armador de los Boston Celtics, Isaiah Thomas, dijo que su equipo no puede reaccionar exageradamente por la derrota del miércoles ante los Cleveland Cavaliers en el primer partido de la final de la Conferencia Este.

“No podemos entrar en pánico, es sólo un juego”, dijo Thomas después del entrenamiento de Boston el jueves. “Un juego. Ellos se ocuparon de los negocios, y sólo tenemos que ocuparnos de los negocios en el segundo juego”.

Se le dijo que sonaba confiado en la capacidad de su equipo para recuperarse, Thomas sonrió y declaró: “Estoy muy seguro”.

Presionado de por qué, mantuvo las cosas claras.

“Creo en estos tipos, no tenemos miedo de Cleveland. Ellos no son los Monstars. No están en ‘Space Jam'”, dijo Thomas. “Ellos se atan los cordones como nosotros. Solo jugaron mejor que nosotros en el Juego 1. Sólo tenemos que proteger nuestra cancha en el Juego 2 y conseguir la victoria”.

Thomas comentó que está bien si el resto del mundo quiere anular a los Celtics, pero él cree en sus compañeros.

“No estamos contentos de estar aquí”, aclaró Thomas. “Queremos ganar esta serie y eso es lo que estamos tratando de hacer, queremos que todos en este mundo sepan que somos de verdad y que somos uno de los mejores equipos de la NBA. Tenemos que salir y mostrarle al mundo. Todo el mundo sabe que todo el mundo está contando con que estamos eliminados. Y hemos estado allí antes, no es nada nuevo para nosotros”.

ESPN / Noticia al Día