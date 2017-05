Instituciones educativas se suman a jornada de debate por la Constituyente

Mayo 18, 2017 - 7:35 am

El viceministro del Poder Popular para la Educación, Yeison Guzmán, destacó la participación de escuelas, liceos y universidades, instituciones públicas y privadas, en el debate por la constituyente desde el sector educativo al cual ha convocado el presidente Nicolás Maduro.

Informó que “se ha activado en el país, en escuelas, liceos, instituciones públicas. Hay números bien importantes en instituciones del sector privado, discusiones y debates sobre este tema, donde surgen preguntas y respuestas sobre la necesidad e importancia de generar el proceso constituyente”.

Precisó la importancia que tiene para la sociedad y para el pueblo venezolano hacer un contrato social, en el que se construyan acuerdos de paz, respeto y tolerancia entre quienes somos parte de una misma nación.

“Nos sentimos muy contentos porque en nuestras escuelas ha habido mucha participación, no solo de los estudiantes, de padres, representantes, de las organizaciones que están entorno a las escuelas, consejos comunales, equipos, bedeles, cocineras de la patria, que han hecho aportes importantísimos, porque no existían, no estaban visibilizadas en la Constitución ates”, señaló.

“Nosotros seguimos discutiendo, seguimos debatiendo y seguimos llamando a todo el pueblo a la constituyente, al pueblo venezolano para construir la paz que queremos”.

Detalló que el proceso de debate inicia este miércoles hasta el día sábado, donde participarán instituciones de la Educación Inicial, Básica, Media, Universitaria, institutos tecnológicos, aldeas universitarias y cualquier ambiente educativo donde se esté desarrollando un proceso de formación.

Apuntó que entre las propuestas que se han presentado está la constitucionalización de las misiones, el derecho de todos los venezolanos y el acceso a los programas sociales de manera permanente.

Correo del Orinoco