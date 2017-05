Impactantes declaraciones de la madre de Manuel Sosa, asesinado en protestas de Lara (+Video)

Mayo 27, 2017 - 6:58 am

“Que vengan por mí, se los agradecería. Porque ya me quitaron la vida. No tengo cómo ir a mi casa porque no está mi hijo. ¿Cómo hago para devolverle el espíritu a mi casa si mi hijo no está?”, dijo entre lágrimas Maritza Aponte, madre de Manuel Sosa, joven asesinado por un impacto de bala en el tórax durante una manifestación en el estado Lara.

Aponte explicó que su hijo se encontraba el miércoles en una protesta en el sector Valle Hondo, municipio Palavecino. En tal sentidol, detalló en un video difundido por las redes sociales que Sosa, de 33 años de edad, corrió varios metros y en la entrada de la calle de la urbanización cayó. “No me dejen morir, porque tengo un hijo”.

Aseguró que ese día, calles de 14 zonas del área metropolitana de la entidad amanecieron cerradas con barricadas.

Es importante resaltar que el Ministerio Público comisionó a un fiscal en la entidad para investigar la muerte de Sosa. El M/G Antonio Benavides Torres, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, puso a la orden de la justicia militar al comandante que manejó la tanqueta en Valle Hondo, para someterlo al Consejo de Investigación.

Noticia al Día/El Nacional