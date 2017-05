Iker Casillas apaga hoy sus 36 velitas

Mayo 20, 2017 - 8:27 am

El portero español Iker Casillas celebra hoy su 36 cumpleaños con la carrera revitalizada, tras una temporada en el Oporto marcada por actuaciones que evocaron sus mejores años al servicio del Real Madrid.

En su segunda temporada con los “dragones”, Casillas recuperó la forma que le convirtió en uno de los jugadores más laureados de la historia, con lo que se ha ganado el cariño de la exigente afición del Oporto y se ha afianzado como uno de los pilares imprescindibles del equipo portugués.

A pesar de que cerró el año sin títulos, el Oporto de “San Iker” -como ya se conoce a Casillas también en Portugal- presumió de solidez defensiva a lo largo de la temporada, apoyada por la amplia experiencia bajo palos del español.

Fue una de las figuras destacadas en varios de los encuentros de los blanquiazules, y sus paradas “imposibles” ayudaron al equipo a mantenerse en la lucha por la Liga casi hasta el final.

“Me sorprendí a mí mismo, ya he hecho algunas buenas paradas que no esperaba conseguir”, dijo el propio guardameta en una entrevista publicada en la revista oficial del Oporto el pasado mes de abril.

En esa misma publicación, Casillas recuerda paradas como la que realizó frente al Sporting de Portugal en el Estadio do Dragão en febrero, uno de los momentos más memorables de esta temporada.

Con el partido a punto de terminar, el internacional español protagonizó una sensacional parada a un remate de cabeza del uruguayo Sebastián Coates, que aseguró la victoria final para su equipo (2-1) y dejó al técnico de los “leones”, Jorge Jesus, incrédulo y con las manos en la cabeza.

A apenas una jornada del final, los “dragones” fueron sólo derrotados una vez y la meta de Casillas es actualmente la menos batida entre las principales Ligas europeas, con sólo 16 goles encajados en 33 partidos, una media de 0,48 por encuentro.

Además, en todas las competiciones, el español sólo sufrió 23 tantos en 43 partidos, una media de 0,53 por enfrentamiento, y dejó su portería a 0 en 23 ocasiones, 19 de ellas en Liga.

Muy feliz cumpleaños a nuestro arquero, @IkerCasillas que hoy cumple los 36 años de edad. Un abrazo afectuosos de nuestra parte, Iker. pic.twitter.com/SqUL1ystX2 — FC Porto Esp (@OportoEsp) 20 de mayo de 2017

Excompañeros felicitaron a Casillas

Sergio Ramos, Álvaro Morata han felicitado a Iker. Morata. El delantero del Real Madrid ha felicitado a su excompañero a través de las redes sociales: “Felicidades Amigo, eres el mejor!”, escribe el ex de la Juventus acompañando el texto con una foto de Iker levantando la Copa del Mundo.

El portero del Porto, por su lado, responde: “Gracias, mi niño! Cómo no te voy a querer… como no te voy a querer”. También Cristian Tello le ha mandado un mensaje:

Felicidades compi! Cada año que pasa se te ve mejor disfruta de tu dia! @IkerCasillas https://t.co/utkOp2tWjO — Cristian Tello (@ctello91) 20 de mayo de 2017

36 palos , pero se te ve más joven que nunca: gimnasio , temporada llena de paradas de . Se te quiere, melón.

Happy Bday @IkerCasillas pic.twitter.com/h6PkRGfeYi — Sergio Ramos (@SergioRamos) 20 de mayo de 2017

Iker Casillas es el jugador con más partidos en la historia de la Selección Española y la Federación también le ha querido felicitar, al igual que LaLiga. Como capitán de España alzó la primera Eurocopa de este siglo (la segunda del palmarés) en el antiguo Prater de Viena, la Copa del Mundo de 2010 en el Soccer City de Johannesburgo y la Euro de 2012 en el Olímpico de Kiev.

