Hospitales británicos desvían ambulancias y cancelan citas médicas tras ciberataque

Mayo 12, 2017 - 5:19 pm

Los hospitales británicos se vieron obligados a rechazar pacientes y cancelar sus citas el viernes, después de que un amplio ciberataque del tipo “ransomware” afectó a algunos sistemas informáticos del servicio estatal de salud.

El Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) dijo que 16 organizaciones se vieron afectadas por el ataque, aunque aseguró que no era el objetivo específico. Se cree que no se tuvo acceso a datos de pacientes, pero no estaba claro si tuvo impacto en casos de emergencia.

El mismo viernes, el Gobierno español anunció que varias firmas, incluido el gigante de las telecomunicaciones Telefónica, sufrieron un ataque de cibercriminales que infectó redes de computadores con “ransomware”.

“La investigación está en una etapa previa, pero creemos que la variante del ‘malware’ es Wanna Decryptor”, dijo en un comunicado NHS Digital, la división informática del servicio de salud británico. “Este ataque no estaba diseñado de forma específica contra el NHS y está afectando a organizaciones de varios sectores”, agregó.

El Centro Nacional de Ciberseguridad de Reino Unido, que forma parte de la agencia de espionaje GCHQ, indicó que está al tanto de un ciberincidente y lo está investigando junto a NHS Digital y la policía.

Hospitales de todo el país reportaron que el ciberataque estaba causando grandes problemas a sus servicios y se aconsejó al público presente en las áreas afectadas que solicite cuidado médico solo en caso de emergencia. Un reportero de Health Service Journal dijo que el ataque afectó a los sistemas de imágenes por rayos X, resultados de tests patológicos, sistemas telefónicos y de administración de pacientes.

El grupo Barts Health, que gestiona grandes hospitales de Londres como The Royal London y St Bartholomew’s, anunció la activación de un plan de incidentes graves y la cancelación de citas de rutina. “Estamos sufriendo una importante alteración informática y hay retrasos en todos nuestros hospitales. Las ambulancias están siendo desviadas a hospitales vecinos”, dijo.

No hubo comentarios inmediatos del Ministerio de Salud ni de la primera ministra, Theresa May, que estaba haciendo campaña en el noreste de Inglaterra antes de la elección general de junio. El opositor Partido Laborista indicó que el ataque subrayó la necesidad de convertir la ciberseguridad en una prioridad de la política gubernamental.

Reuters