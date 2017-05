Homero Simpson, nuevo inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown

Mayo 27, 2017 - 8:38 pm

El Baseball Hall Of Fame anunció en su cuenta de Instagram el nuevo miembro de la “inmortalidad”. Un jugador que no tiene estadísticas en las Grandes Ligas, pero que su carrera le permitirá tener su estatuilla en Cooperstown. Homero Simpson, reconocido personaje de la serie animada, Los Simpsons, es la nueva leyenda del béisbol.

“Jardinero derecho que lideró a la Planta Nuclear de Springfield al Campeonato de la ciudad y sacrificó su cuerpo para ganarlo todo”, dice la placa de Simpson que estará en el Salón de la Fama. “Su falta de movilidad” no tuvo respuesta para sus rivales y eso terminó siendo uno de los principales motivos para se convierta en inmortal.

Homero Simpson estuvo acompañado por Steve Sax, Ozzie Smith y Wade Bogs en su ceremonia.

El 20 de febrero de 1992 se estrenó el episodio “Homero al bat”, en el que Homero y el equipo de softball de la Planta Nuclear de Springfield rompe todos los pronósticos y termina la temporada invicto, pero el Señor Burns les rompe la moral al contratar a jugadores de las Ligas Mayores para el último partido, creyendo que así aseguraría ganar una apuesta con el dueño de la otra planta nuclear.

Sin embargo, la mayoría de los peloteros padecen algún percance que les impide jugar, por lo que los jugadores de la planta juegan y ganan el partido, gracias a una carrera de caballito cortesía de un golpe a Homero, quien quedó inconsciente.

La “gran temporada” de Homero y de su sacrificio en el juego final están representados en su placa en el Salón de la Fama.

A legendary reunion to celebrate Homer’s “induction” into the Hall of Fame. #HOFHomer #HOFClassic pic.twitter.com/JcVGPJNlBB

— Baseball Hall ⚾ (@baseballhall) 27 de mayo de 2017