Hinterlaces: 83% de los venezolanos consideran necesaria la renovación de la dirigencia opositora

De acuerdo a los resultados de las encuestas más recientes realizadas por Hinterlaces, entre el 17 de abril y 3 de mayo del 2017, el 83% de los venezolanos consideran necesario que los sectores de la oposición venezolana renueven la dirigencia y filas dentro de sus organizaciones políticas.

El estudio fue revelado este domingo por el periodista y analista político, José Vicente Rángel, durante su programa dominical José Vicente Hoy, transmitido por Televen; el sondeo se hizo con 1.580 entrevistas directas realizadas en hogares de todo el país sobre las opiniones buenas y malas que los venezolanos tienen sobre la oposición venezolana.

En ese sentido, el 70% de los venezolanos consideró que la oposición esta muy dividida y sólo el 27% manifestó estar en desacuerdo. Asimismo, el 60% manifestó estar de acuerdo con que la oposición no tiene un líder fuerte que la represente actualmente, en tanto que el 30% señaló estar en desacuerdo y un 1% no contesto la interrogante.

Sobre la pregunta ¿Usted esta de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que la oposición solo habla de sacar al presidente Maduro del poder pero aun no presentan un plan para resolver los problemas económicos del país? El 62% manifestó estar de acuerdo, el 27% señaló estar en desacuerdo y un 2% dijo no saber o no constestó.

En otras preguntas, el 59% de los encuestados expresaron estar de acuerdo con quienes dicen que la oposición no está pensando en el bienestar de Venezuela sino en tomar el poder presidencial, sólo un 38% dijo estar en desacuerdo.

El estudio también arrojó que el 67% de los encuestados consideran que la oposición sigue conducida por los mismos dirigentes de los gobiernos neoliberales de la Cuarta República, mientras que el 76% de los venezolanas esta de acuerdo en que la oposición venezolana debería ayudar al presidente de la República, Nicolás Maduro en la resolución de problemas en el país.

Al ser consultados sobre si consideran estar de acuerdo o en desacuerdo en que si la oposición llega al gobierno se resolverán los problemas económicos del país, un 58% de los entrevistados manifestaron estar en desacuerdo y sólo un 37% de acuerdo.

