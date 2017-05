Hijo menor de Luis Chataing sufre de Síndrome de West (Video+Fotos)

Mayo 8, 2017 - 5:13 pm

La esposa del locutor venezolano Luis Chataing, Ximena Otero, reveló a través de sus redes sociales que su hijo menor, Sebastián, padecía de Síndrome de West o espasmo infantil, luego de una serie de exámenes médicos que se realizó al pequeño en el Children’s Hospital de Miami.

Otero contó cómo se enteró de esta enfermedad y de todos los pormenores de este momento que los toma a ella y a su esposo, por sorpresa, en un total de 4 post.

“He pensado mucho sobre compartir en redes el diagnostico de Sebastián, gracias a ellas, he podido encontrar gente con la misma situación, he estado en contacto con ellos y aprendiendo de sus experiencias para poder llevar la nuestra lo mejor posible. Es por ello, que he decidido compartir todo lo que nos ha tocado vivir en estos meses”, escribió en una primera publicación la esposa de Chataing.

El pequeño nacido en septiembre de 2016, comenzó a presentar síntomas en el mes de marzo, cuando su papá estaba de gira por Europa. Su mamá observó movimientos involuntarios que hacía el menor, ” tenía semanas observando ciertos movimientos involuntarios con un ritmo y una frecuencia extraña, compartí mi inquietud con mi esposo, médicos y familiares, nadie veía lo que yo estaba viendo”, cuenta Otero.

En un principio el personal médico atribuyó los movimientos involuntarios y las pocas horas de sueño del menor a un problema de reflujo, pero la insistencia de Ximena permitió que se le hicieran los exámenes correspondientes que diagnosticaron que tenía hypsarrhythmia, un patrón que confirma el diagnóstico de Espasmo infantil o Síndrome de West.

“Los espasmos infantiles son diferentes en cada niño, las causas pueden ser diferentes, por lo que las pruebas diagnósticas y el tratamiento va a tener que ser individualizado (…) simplemente nos tocó”, explicó la esposa del locutor, refiriéndose a esta enfermedad que afecta a 2000 niños al año en los Estados Unidos.

Según explicó la madre del niño, no se conocen las causas del síndrome y que tienen fe en su pronta recuperación.

Gracias a todos por sus oraciones, mensajes y deseos. #Sebastianchataing ayer estuvo un rato en el parque con mamá, papá y Hermanos. A veces nos da miedo sacarlo por los virus que puedan existir o por sus crisis de llantos. Valió la pena. Lo disfruto muchísimo, aunque su aspecto físico pude sorprender a muchos niños. Se le pasará pronto! Una publicación compartida de ximenaotero (@ximenaotero) el 8 de May de 2017 a la(s) 5:59 PDT

Noticia al Día