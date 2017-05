Hernández: “Queremos decir que Venezuela sumó su primera estrella en una Copa del Mundo”

Mayo 27, 2017 - 10:13 pm

José Hernández ha gozado de la confianza del estratega Rafael Dudamel para formar parte de la Selección Venezolana Sub 20 que actualmente disputará octavos de final de la Copa Mundial de la categoría frente a su similar de Japón el próximo martes.

El lateral zurdo es el primer jugador vinotinto en jugar dos campeonatos mundiales, éste participó en Emiratos Árabes 2013 y actualmente en Corea del Sur.

En una entrevista para prensa de la Vinotinto Sub 20, el carrilero comentó sus impresiones sobre el equipo y sus sensaciones sobre el grupo y cuerpo técnico, “Creo que me he preparado bien para esto, es un momento muy feliz para mí. En el mundial sub 17 no éramos tan maduros, no sabíamos lo que nos estábamos jugando y ahora sí ya sabemos que un mundial Sub 20 es una vitrina internacional para poner el nombre de Venezuela por todo lo alto y creo que lo estamos logrando”, apostilló el defensa.

Hacer presencia en citas tan importantes como un campeonato mundial, generan nervios en los futbolistas, “Siempre hay ese cosquilleo en el estómago por saber que vas a jugar partidos importantes, pero también el cuerpo técnico me han ayudado a salir de eso y meterme en el partido. Creo que hace un año y ocho meses atrás trabajamos para un día como ayer. El compromiso de lograr el cero en nuestro algo y estar dulces con el gol”.

La preparación para este tipo de certámenes es importante, “Creo que fuimos una de las primeras selecciones en jugar acá, nos adaptamos de muy buena manera a pesar del cambio de horario y en todos sus aspectos se podría decir que seremos locales para el próximo partido”, aseveró el actual jugador del Caracas FC.

El papel del cuerpo técnico y jugadores con roce internacional y profesional hacen que la convivencia y la evolución del equipo mejore con el día a día, “El cuerpo técnico nos hace entender que todos somos importantes y que debemos esperar nuestro momento. Jugadores de la talla de Peñaranda, Soteldo y Wilker, que son jugadores que juegan en la selección absoluta y son pilares en sus equipos, dan un plus y un equilibrio para que esta selección se comprometa y crezca partido a partido”.

“Yo creo que es dejar el nombre de Venezuela en lo más alto posible, si Dios quiere llegar a la final, poder ganarla, y decir que Venezuela sumó su primera estrellita en una Copa del Mundo”, aseveró Hernández.

La Vinotinto clasificó a los octavos de final del certamen mundial invicta, con el arco en cero y con un excelente promedio goleador. El martes 30 de Mayo se medirán frente al combinado Nipón para luchar por su pase a cuartos.

Agencias