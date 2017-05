Hernández: Constituyente es para escapar de los problemas del país

Mayo 4, 2017 - 8:11 pm

Liliana Hernández, dirigente política, y exparlamentaria considera que la propuesta del presidente Nicolás Maduro para realizar una Asamblea Nacional Constituyente en una manera de escapar de la realidad existente para no afrontar los problemas del país, entre ellos la seguridad alimentaria.

“Es un proceso complicado lo que están proponiendo con esta Constituyente. Yo no voy a discutir una Constitución en expectativa y en este momento la Constitución vigente no se está respetando, manifestó en La Entrevista con Vladimir Villegas.

A juicio de Hernández el gobierno se contradice ya que lo que está planteando no es una Constituyente sino una reforma a la Constitución, “según ha explicado Hermann Escarrá”, pues lo que se quiere no es construir una nueva Constitución sino ampliar algunos de sus contenidos.“El problema no es la Constitución del 99 sino la ineficiencia y la corrupción desarrollando políticas públicas y leyes”, resaltó.

“Hay que ver qué es lo que está buscando el gobierno además de distraer la atención, con esta propuesta de Constituyente. Quizás lo que está es tratando de buscar una negociación, pero me parece que lo que quiere es mantenerse en el poder”, sostuvo la dirigente al analizar cuál serían los escenarios probables de aquí en adelante.

Unión Radio