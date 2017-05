Guerra: Tenemos desabastecimiento porque el Gobierno optó por comprimir las importaciones

Mayo 9, 2017 - 11:19 am

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), economista, José Guerra, aseguró que el gobierno debió escoger entre pagar la deuda externa o las importaciones, “optó por pagar la deuda externa y comprimió las importaciones, por esto es el desabastecimiento en medicina, alimentos, se debe a que el gobierno tienes menos de 10 mil millones de dólares en reservas internacionales”.

“Esta es la crisis más profunda de Venezuela en los últimos 50 años por las restricciones externas y el acceso externo” sentenció Guerra.

“Desde el año 2014 el Gobierno Nacional ha venido liquidando los activos que tiene Venezuela en el exterior, vendió la factura por cobrar de Pdvsa con República Dominicana, por 3 mil millones dólares le dieron mil quinientos millones, con Jamaica por más de 2 mil millones de dólares le dieron un poco más de mil millones, todas con un descuento mayor al 50%, aunado a la venta de refinerías en el exterior” indicó el diputado en el programa de César Miguel Rondón del Circuito Éxitos.

“Pdvsa no se puede endeudar porque tendría que pagar 25% en dólares, significaría asumir que la empresa está quebrada (…), Conviasa el mes pasado se paralizó por no pagar el seguro de los aviones, cómo puedo estar el Gobierno Nacional para no emitir el pago por un poco más de 3oo mil dólares” añadió.

