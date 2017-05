Guanipa: Gobierno se inventa conflictos con Colombia para desviar la atención del país

Mayo 22, 2017 - 4:31 pm

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Pablo Guanipa, criticó este lunes que el gobierno nacional quiera desviar la atención de los problemas internos a una supuesta “provocación” militar por parte de Colombia.

“Todo forma parte de una distracción a los verdaderos problemas que el país tiene; cada vez que hay un conflicto interno, el gobierno se inventa uno externo. Según el discurso del Ejecutivo, aquí hemos estado en guerra con todo el mundo”, comentó.

Desde la marcha de médicos por la salud en Maracaibo, el parlamentario señaló que dicha movilización es símbolo de resistencia nacional. “Marchamos por el presente y el futuro de Venezuela. Porque queremos un país donde los jóvenes como Paúl Moreno puedan triunfar y no piensen en emigrar, los venezolanos tenemos muchas razones por las que hacerle frente a este gobierno”.

A juicio del diputado, la “Constituyente Comunal” sólo motiva a la población a seguir en la calle para impedir que se continúe violando la Constitución de la República.

Alegó que el pueblo de Venezuela sólo quiere decidir su futuro a través de elecciones. “¿Por qué no abren el canal humanitario? ¿Por qué no permiten que vengan medicinas y alimentos para atender a la población? la gente quiere elecciones, quiere manifestarse, aquí no hay que cambiar la Constitución, aquí hay que cumplirla”, finalizó.

Noticia al Día