Grey’s Anatomy tendrá un nuevo spin off con bomberos

Mayo 18, 2017 - 11:54 am

La cadena ABC producirá una serie derivada del longevo drama hospitalario Grey’s Anatomy que estará centrada en las vivencias de un cuerpo de bomberos en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, informó el medio especializado Variety.

La nueva producción, todavía sin título, contará con Stacy McKee como showrunner (máximo responsable de una serie), mientras que Shonda Rhimes y Betsy Beers figurarán como productoras ejecutivas junto con McKee.

Está previsto que los personajes y la trama sean presentados al público a través de un episodio de Grey’s Anatomy. “Nadie como Shonda Rhimes puede entrecruzar el riesgo que afrontan los bomberos en el cumplimiento de su deber con el drama de sus vidas personales”, señaló el presidente de ABC Entertainment, Channing Dungey, al hablar de este proyecto.

Grey’s Anatomy ya dio origen al spin off Private Practice, que estuvo al aire de 2007 a 2013 y que se centraba en la cirujana Addison Montgomery (Kate Walsh). La fecha de estreno de la nueva producción está fijada para el próximo año.

Cercano a los 300 episodios emitidos, el drama médico se encuentra actualmente en su edición número 13. En febrero pasado, ABC confirmó la continuación de sus series Grey’s Anatomy, Scandal y How to Get Away with Murder, lo que se traduce en la producción de sus temporadas 14, 7 y 4 respectivamente.

Sin embargo, la semana pasada se filtró que el programa protagonizado por la actriz Kerry Washington, Scandal, llegará a su fin con este séptimo ciclo, una noticia que fue confirmada ayer.

Grey’s Anatomy, protagonizada por Ellen Pompeo, se transmite en el país por Sony los lunes, a las 9:00 pm.

EFE