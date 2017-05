Gran incendio arrasa una sinagoga en Nueva York

Mayo 14, 2017 - 8:57 pm

Un gran incendio se ha registrado este domingo en una sinagoga de Nueva York, Estados Unidos. Los equipos de emergencia y bomberos han acudido al lugar y están luchando contra las llamas, informan medios locales.

Por el momento se desconocen las causas que desataron el incendio y también se desconoce de víctimas. El suceso se ha presentado en la Congregación Beth Hamedrash de Manhattan.

Las autoridades neoyorquinas catalogaron a la sinagoga como un edificio de “especial interés histórico y estético”. La sinagoga, de la época del renacimiento gótico, fue construida en 1850 como iglesia baptista y posteriormente comprada por la Congregación Beth Hamedrash.

.@gigi_nyc BREAKING VIDEO: FDNY battling a 3rd Alarm Fire in a synagogue at 60 Norfolk St in Lower East Side. Heavy fire throughout. pic.twitter.com/B8KmlkE3OW

— New York City Alerts (@NYCityAlerts) 14 de mayo de 2017