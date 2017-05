Gobernador de EEUU inauguró foro conservador pidiendo democracia en Venezuela

Mayo 27, 2017 - 7:03 am

El gobernador de Florida, Rick Scott, hizo un llamado este viernes 26 de mayo a la democracia de Venezuela y Cuba durante la inauguración del foro Conservatives International 2017 que se realizó en Hollywood, en el sur de Florida (Estados Unidos)

En el evento, en el que participaron entre otros; el expresidente del Gobierno español, José María Aznar, y el expresidente boliviano Jorge Quiroga, Scott criticó la represión que enfrentan los venezolanos y cubanos bajo los Gobiernos Nicolás Maduro y Raúl Castro, respectivamente.

Scott reiteró que los cubanos y venezolanos merecen “democracia, libertad y paz” durante la apertura del foro, que debatirá durante dos días sobre: La libertad individual, la amenaza del populismo y el libre comercio, entre otros temas políticos.

Aznar, presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), presidirá este sábado 27 de mayo un panel sobre la situación de la “libertad” en América Latina y la “amenaza” del populismo.

En la discusión, titulada “Ideas para cambiar América Latina y el mundo”, participará, además de Aznar, el director de FAES, Javier Zarzalejos.

El evento es organizado por la Alianza de Conservadores y Reformistas en Europa (ACRE), con la colaboración de The Heritage Foundation, The Conservative y New Direction, además del apoyo de unas veinticinco instituciones, entre ellas la Fundación FAES.

Por lo menos cincuenta ponentes hablarán sobre la libertad individual, la propiedad privada, el libre comercio y los límites al Gobierno.

EFE