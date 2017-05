Gobernador de Bolívar denuncia incendio provocado en almacén de medicinas en hospital de Ciudad Bolívar

Mayo 14, 2017 - 6:15 pm

Un incendio provocado por personas aún no identificadas en la madrugada de este domingo dejó totalmente destruido el Almacén General de Medicinas del estado Bolívar, ubicado en el Complejo Hospitalario Universitario “Ruíz y Páez” de Ciudad Bolívar.

El ataque fue denunciado por el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, en rueda de prensa convocada en el Palacio de Gobierno junto a autoridades de seguridad de la región, diputados y responsables del sector salud regional, informó la Agencia Venezolana de Noticias.

“El pueblo venezolano no merece la destrucción que a diario vive gracias a un repudiable oposicionismo, destructor,desmedido, antidemocrático. Injusto que haya quien celebre la pérdida del almacén del Ruiz y Paez. Si les queda un poco de amor, ¡Reflexionen, oposicionistas! ¡No más daño!”, señaló en su cuenta en Twitter, @rangelgomez.

Rangel señaló que fueron destruidos gran cantidad de medicinas y equipos recién adquiridos que iban a ser distribuidos en los próximos días a la red ambulatoria y hospitales de la zona suroriental.

Este almacén sirve de centro de acopio a los medicamentos y equipos que regularmente envía el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para Salud (MPPS) y los programas sanitarios, los cuales luego son distribuidos a los ambulatorios urbanos, rurales e indígenas.

Señaló que el fuego destruyó prácticamente toda la infraestructura y tuvo que ser apagado a través del trabajo conjunto de los bomberos de Ciudad Bolívar y organismos como la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y Barrio Nuevo Barrio Tricolor.

“Repudiamos el acto vandálico en contra de la salud del Pueblo de Bolívar, el fascismo vuelve a mostrar su cara atacando al pueblo que necesita sus medicinas”, denunció Rangel, al tiempo de referir que se trató de un hecho totalmente premeditado.

Al respecto, denunció que “todavía el incendio no había sucedido y ya en una página de Internet manejada desde Estados Unidos estaba la información de este siniestro (….) eso no es otra cosa sino terrorismo!”.

Rangel indicó que se comunicó con el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Tareck El Aissami, quien le garantizó todo el apoyo del Gobierno Nacional para atender la contingencia que pudiera presentarse por la pérdida de los medicamentos y equipos.

Así mismo, agradeció al nuevo ministro del Poder Popular para la Salud, Luis López, con quien conversó vía telefónica y se comprometió a enviar suficientes insumos en los próximos días para reponer lo perdido en este acto terrorista.

Organismos de seguridad y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) implementarán un sistema de protección para evitar nuevos sabotajes en otros grandes hospitales y centros de salud de la entidad territorial.

El gobernador exigió castigo para los responsables de este acto de terrorismo e instó a los sectores de oposición a analizar si realmente quieren tener un país destruido, frente a la actuación de grupos vandálicos que en los últimos 40 días han provocado daños a bienes públicos.

“El pueblo venezolano merece respeto y, sobre todo, merece paz y vamos a luchar para dársela”, recalcó.

Durante la madrugada de hoy domingo 14/5 el almacén del @Hosp_ruizypaez sufrió un incendio que devastó el lugar y el material en resguardo pic.twitter.com/DgctwDJGrJ — Francisco Rangel G. (@rangelgomez) 14 de mayo de 2017

En breve ofreceremos declaraciones en torno al hecho que nos afecta A TODOS directamente. Comenzaron investigaciones @Hosp_ruizypaez pic.twitter.com/Hd6GDKJacR — Francisco Rangel G. (@rangelgomez) 14 de mayo de 2017

Repudiamos el acto vandálico en contra de la salud del Pueblo de Bolívar. El fascismo atentó contra el almacén del Hospital Ruiz y Páez pic.twitter.com/tFLUXWbi8d — Francisco Rangel G. (@rangelgomez) 14 de mayo de 2017

VTV