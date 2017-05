Gleyber Torres llega a Leones del Caracas por cambio de Moscoso y Gárate

Mayo 26, 2017 - 11:40 am

Gleyber Torres, prospecto de los Yankees de Nueva York, llega a los Leones del Caracas a través de un cambio por Guillermo Moscoso y Víctor Gárate.

“Estoy bastante emocionado con este cambio. Mi familia es súper fanática del Caracas y yo siempre crecí con la mentalidad de ser parte de Leones”, dijo el infielder. “Pasaron distintas situaciones pero ahora las cosas se están dando como siempre las quise y estoy súper emocionado y orgulloso de poder estar ahora con Leones”

Torres, prospecto número uno de los Yanquis de Nueva York y el número cinco de las Grandes Ligas (según Baseball-America), reforzará la línea central del equipo y estará listo para hacer su debut en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional durante la temporada 2017-2018.

“Torres por algo es el prospecto #5 del beisbol”, comentó el presidente de la organización, Luis Ávila, sobre el canje. “Según lo hablado hay interés de los Yanquis en que complete su desarrollo en invierno. Debería jugar este año, por un tiempo limitado. Posiblemente el mes de diciembre pero lo más importante es que él quiere jugar, es fanático de Leones y su organización nos ha dicho no estar cerrados a su actuación en Venezuela”.

“El cambio de Gleyber responde a una oportunidad singular de contar con un talento como el de él que ya es una referencia en el beisbol de EEUU en ligas menores con los Yanquis y que sin duda debe ser una referencia para Leones no solo en esta temporada sino en el futuro”, complementó José Manuel Fernández, gerente deportivo del equipo. “Tiene una proyección muy interesante y por tanto es un pelotero del cual podemos esperar mucho por muchos años”.

El campocorto llegó a los Yanquis la zafra pasada en el cambio que llevó al cerrador Aroldis Chapman a los Cachorros de Chicago y rápidamente ha ascendido en las granjas del equipo del Bronx. Torres inició 2017 por primera vez en doble A y desde esta semana juega en el Scranton/Wilkes-Barre RailRiders (Triple A) donde también se está desempeñando en la antesala.

Entre ambos niveles, el toletero tiene promedio de .268 con 10 dobles, un triple, cinco jonrones y 18 carreras impulsadas en 34 encuentros y apunta a graduarse como grandeliga esta misma campaña.

“Independientemente de si llega a Grandes Ligas o no este año, el plan que hemos conversado con su representante es que esté con nosotros durante todo el mes de diciembre sin descartar que pueda venir incluso antes”, explicó Fernández. “Pero insistimos, el hecho de que los deseos de Gleyber sean de jugar en Caracas y que ha sido fanático de Leones es un factor importantísimo más allá de las limitaciones que pueda poner su organización. El deseo del jugador tiene un peso muy importante en cuanto a su disponibilidad en invierno”

En su palmarés está el premio al Jugador Más Valioso de la Arizona Fall League (AFL) la temporada pasada así como haber sido nombrado en el All-Prospect Team (AFL, 2016), jugador de la semana en dos oportunidades (AFL, 2016), equipo de estrellas de ligas menores de los Cachorros (2016), equipo de estrellas de la postemporada (2015), prospecto del año (2015) y equipo de estrellas de mitad de temporada (2015).

“Todavía es temprano para decir en qué posición estaría jugando con nosotros”, agregó Ávila. “Esperemos a ver cómo se desarrolla su temporada en el norte. Pero un jugador de ese nivel no hay dudas acerca del impacto que pueda tener”.

“Es un pelotero con mucho talento y además versátil. Siempre es muy positivo que un infielder pueda jugar tres posiciones. El talento siempre se puede acomodar dentro de un club. Su versatilidad de jugar segunda, campocorto y tercera le dará muchas opciones al cuerpo técnico para ajustar su alineación”, dijo Fernández

Sobre Moscoso y Gárate, Fernández comentó: “Solo tenemos palabras de agradecimiento al profesionalismo de ambos, conversamos con ellos, les explicamos la situación y lo asumieron como los profesionales que son. Entienden el movimiento y les deseamos la mejor de la suerte y el éxito en sus próximas metas”.

Es el segundo cambio que hace el Caracas en esta temporada muerta luego de que a principios de año el jardinero Eduard Pinto llegara al equipo y el equipo no descarta más movimientos.

“Lo hemos dicho en varias ocasiones estamos reestructurando al equipo no solo esta temporada si no a futuro y por eso inyectamos sangre joven que puedan ser factor dentro del club por varias campañas. Esos son los movimientos hasta ahora y los que pensamos hacer en los próximos meses aunque no descartamos sumar una que otra pieza de experiencia”, concluyó Fernández.

Nota de Prensa